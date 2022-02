In dieser Galerie: 2 Bilder Glücklicher Sieger: Marco Odermatt. Foto: AFP/Dilkoff Pechvogel: Stefan Brennsteiner. Foto: Reuters/Silva

Peking/Yanqing – Marco Odermatt hat seine Favoritenrolle bestätigt und bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold im Riesentorlauf geholt. Der Schweizer setzte sich am Sonntag 0,19 Sekunden vor dem Slowenen Zan Kranjec und 1,34 vor Weltmeister Mathieu Faivre (FRA) durch. Der Salzburger Stefan Brennsteiner war als Halbzeit-Zweiter auf Bronze-Kurs unterwegs, als er nach einem Fahrfehler stürzte. Auch Manuel Feller scheiterte. Bester Österreicher wurde Raphael Haaser als Elfter.

Ein Wintereinbruch in den chinesischen Bergen nordwestlich von Peking hatte zunächst für "grenzwertige" Bedingungen im ersten RTL-Durchgang geführt. Brennsteiner meisterte die Herausforderung aber bravourös, lag bei der zweiten Zwischenzeit sogar klar vor Odermatt und letztlich als Zweiter zur Renn-Halbzeit nur 4/100 Sekunden hinter dem Topfavoriten aus der Schweiz. Dritter war der Franzose Mathieu Faivre (+0,08). Die Ausfallsquote war freilich enorm, von 89 Läufern auf der Startliste schafften es nur 54 in die Wertung.

Feller lag trotz einiger Probleme bei Halbzeit auf Platz sieben (+0,74). Haaser (17./+2,06) und Marco Schwarz (18./+2,11) hatten sich hingegen zu viel Rückstand aufgeladen, um noch in die Medaillen-Entscheidung eingreifen zu können. Haaser verbesserte sich in seinem dritten und letzten Olympia-Rennen noch auf Platz elf. Der WM-Dritte Schwarz wurde 14. und versucht nun bis zum Slalom am Mittwoch endlich den verloren gegangenen "Flow" zu finden.

Feller "all in" out

Feller hatte wegen der gefährlichen Bedingungen zunächst einige kritische Sätze parat. Er hätte sich eine Verschiebung auf Sonntag gewünscht. Der im Vorfeld von Corona und Quarantäne geplagte Tiroler ging in der Entscheidung bei Material und Fahrweise "all in" und bezahlte das mit einem frühen Ausfall. "Der erste Durchgang war schon grenzwertig. Und dann fünf Stunden warten, bis es fast schon wieder dunkel ist", ärgerte sich der Tiroler. "Das war der erste Tag meiner ganzen Karriere, dass ich zwischen den Durchgängen ein Schläfechen gemacht habe. Gottseidank hat der beste Riesentorlauffahrer der Saison gewonnen. Von einem normalen Rennen kann man aber definitiv nicht reden."

Die Entscheidung im zur Halbzeit knappsten Olympia-Riesentorlauf der Geschichte – die Top-Fünf lagen nur 19 Hundertstel auseinander – musste um gleich 1:15 Stunden verschoben werden, weil wegen der Pistenarbeiten auch schweres Gerät auf die Strecke beordert wurde. Insgesamt fanden die Läufer im zweiten Durchgang zwar bessere Bedingungen vor, Fehler und teils wilde Stürze blieben aber erneut nicht aus.

Pechvogel

So leider auch Brennsteiner, der sich auf einer soliden Fahrt mit Kurs zu Platz zwei und einer Medaille im unteren Abschnitt selbst auf die Ski stieg und nach dem Sturz mit großem Rückstand noch ins Ziel fuhr. Es war ein weiterer Tiefschlag für den 30-Jährigen aus Niedernsill im Oberpinzgau, der wegen mehrerer Kreuzbandrisse eine bisher sehr durchwachsene Karriere hat. Im ersten Durchgang war Brennsteiner bei der zweiten Zwischenzeit sogar noch über eine halbe Sekunde vor Odermatt gelegen.

Der Schweizer hatte da allerdings im steilen oberen Teil einen zeitraubenden Fehler gemacht. Im Finale reichte Odermatt, der vier der fünf Saisonrennen im Weltcup gewonnen hat und einmal Zweiter geworden ist, die zweitschnellste Zeit für den Sieg vor Kranjec, der Laufbestzeit erzielte.

"Es ist nur Skisport"

Brennsteiner kam nach seinem Ausritt wieder auf die Beine und landete mit 15,26 Sekunden Rückstand nur auf Platz 27 statt als Medaillengewinner gefeiert zu werden. "Das Skifahren war ganz okay, der zweite Lauf aber auch nicht das Gelbe vom Ei", sagte ein enttäuschter Brennsteiner. "Der Mittelteil war gut und unten verhasple ich mich so blöd und krieg die Ski so deppert übers Kreuz. So ähnlich wie in Sölden", ergänzte der Salzburger. "Die Enttäuschung kommt bei mir normal etwas später. Man muss das aber auch relativieren. Es tut zwar weh und Olympia ist nur alle vier Jahre. Aber es ist nur Skisport."

Haaser legte im Finale die neuntbeste Zeit nach. "Der zweite Lauf ist mir besser gelungen, der erste war zu brav. Es war ein versöhnlicher Abschied von Peking", sagte der Tiroler und zog Olympia-Bilanz. "Im Super-G habe ich Fahrfehler gemacht, in der Kombi war es eine sehr gute Abfahrt und ein sehr guter Slalom. Aber in der Abfahrt hatte ich etwas Pech mit dem Wind und Fehler eingebaut." (APA, 13.2.2022)

Final-Ergebnisse Ski alpin – Riesentorlauf Männer:

1. Marco Odermatt (SUI) 2:09,35 1:02,93 1:06,42

2. Zan Kranjec (SLO) 2:09,54 +0,19 1:03,71 1:05,83

3. Mathieu Faivre (FRA) 2:10,69 +1,34 1:03,01 1:07,68

4. River Radamus (USA) 2:10,95 +1,60 1:03,79 1:07,16

5. Alexis Pinturault (FRA) 2:11,04 +1,69 1:03,99 1:07,05

Thibaut Favrot (FRA) 2:11,04 +1,69 1:03,12 1:07,92

7. Gino Caviezel (SUI) 2:11,20 +1,85 1:03,90 1:07,30

8. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:11,25 +1,90 1:03,05 1:08,20

9. Joan Verdu (AND) 2:11,28 +1,93 1:04,48 1:06,80

10. Filip Zubcic (CRO) 2:12,09 +2,74 1:04,69 1:07,40

11. Raphael Haaser (AUT) 2:12,39 +3,04 1:04,99 1:07,40

12. Tommy Ford (USA) 2:12,41 +3,06 1:05,07 1:07,34

13. Erik Read (CAN) 2:12,44 +3,09 1:04,77 1:07,67

14. Marco Schwarz (AUT) 2:12,47 +3,12 1:05,04 1:07,43

15. Adam Zampa (SVK) 2:13,91 +4,56 1:05,86 1:08,05

16. Andreas Zampa (SVK) 2:14,31 +4,96 1:06,15 1:08,16

17. Albert Popow (BUL) 2:14,94 +5,59 1:07,60 1:07,34

18. Maarten Meiners (NED) 2:15,48 +6,13 1:06,03 1:09,45

19. Krystof Kryzl (CZE) 2:15,56 +6,21 1:07,29 1:08,27

20. Julian Rauchfuß (GER) 2:16,22 +6,87 1:08,23 1:07,99

21. Samuel Kolega (CRO) 2:17,28 +7,93 1:06,53 1:10,75

22. Barnabas Szollos (ISR) 2:17,93 +8,58 1:07,89 1:10,04

23. Louis Muhlen-Schulte (AUS) 2:18,48 +9,13 1:08,44 1:10,04

24. Trevor Philp (CAN) 2:19,08 +9,73 1:07,14 1:11,94

25. Jack Gower (GBR) 2:20,56 +11,21 1:08,30 1:12,26

26. Miks Zvejnieks (LAT) 2:22,63 +13,28 1:09,59 1:13,04

27. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:24,98 +15,63 1:02,97 1:22,01

28. Matthieu Osch (LUX) 2:26,54 +17,19 1:10,60 1:15,94

29. Komiljon Tukhtaev (UZB) 2:27,49 +18,14 1:12,77 1:14,72

30. Albin Tahiri (KOS) 2:29,85 +20,50 1:13,42 1:16,43

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Linus Straßer (GER), Alex Vinatzer (ITA), Atle Lie McGrath (NOR), Loic Meillard (SUI), Alexander Andrienko (RUS), Ryan Cochran-Siegle (USA), Justin Murisier (SUI), Alexander Schmid (GER), Jung Dong-hyun (KOR), Cyprien Sarrazin (FRA), Rasmus Windingstad (NOR), Iwan Kusnezow (RUS), Samu Torsti (FIN), Sam Maes (BEL),

Ausgeschieden im 2. Durchgang u.a.: Manuel Feller (AUT), Luca de Aliprandini (ITA), Emir Lokmic (BIH), Lucas Braathen (NOR), Mattias Rönngren (SWE), Andrej Drukarov (LTU)

Reaktionen:

Stefan Brennsteiner (AUT/nach 2. Halbzeitrang 27.): "Das Skifahren war ganz okay, aber im zweiten Lauf war es von oben weg nicht das Gelbe vom Ei. Das hat sich nicht gut angefühlt. Der Mittelteil war okay, doch dann verhasple ich mich herunten so blöd, bekomme die Ski übers Kreuz, es hat sie mir im Schwungansatz verschlagen. Als ich stürzte, war ich rund drei Zehntel hinten, ich weiß nicht, was möglich gewesen wäre. Aber so ist Skisport. Es tut weh, aber es gibt schlimmere Sachen. Gut, dass mein Skifahren wieder auf einem anderen Level ist als noch in Adelboden. Aber jetzt liege ich wieder daneben, aber aus einem blöden Umstand heraus. Es kommt mir nicht vor, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Ich hoffe, dass ich im Teambewerb noch eine gute Rolle spiele."

Raphael Haaser (AUT/11.): "Der zweite Lauf ist mir besser gelungen, damit kann ich zufrieden sein. Der erste war zu brav, da war es auch total schwierig, aber das ist unser Job. Das war ein versöhnlicher Abschied von Peking. Im Super-G habe ich Fahrfehler gemacht, in der Kombi war es eine sehr gute Abfahrt und ein sehr guter Slalom, aber in der Abfahrt hatte ich etwas Pech mit dem Wind und habe auch Fehler eingebaut."

Marco Schwarz (AUT/14.): "Es waren vielleicht ein, zwei Schwünge dabei, die halbwegs gepasst haben, aber im Großen und Ganzen bin ich überhaupt nicht zufrieden. Wenn es sich beim Fahren schon nicht gut anfühlt, dann ist es oft sehr langsam und das war es auch heute. Es will nicht laufen, es ist echt mühsam. Ich habe alles probiert und alles reingeworfen, aber es ist im Endeffekt wieder nicht das rausgekommen, was ich erhofft habe. Aber ich werde weiterkämpfen und irgendwann wird es wieder funktionieren. Ich habe in den letzten Wochen versucht, den Flow zu finden, den ich letztes Jahr hatte. Ich werde schauen, dass ich im Training noch die Lockerheit für den Slalom finde."

Manuel Feller (AUT/ausgeschieden): "Der erste Durchgang war schon komplett verantwortungslos und dann fünf Stunden warten, bis es fast schon wieder dunkel ist... Ich weiß nicht, was sie in dieser Zeit gemacht haben. Gottseidank hat der beste Riesentorlauf-Fahrer der Saison gewonnen, es sind sicher die Besten vorne, aber von einem normalen Rennen kann man definitiv nicht reden. Ich habe schon in der Vergangenheit gezeigt, dass ich mich nach vorne konzentriere. Im Slalom hat es im Training hier besser funktioniert."

