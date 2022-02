Heather Morgan wird verdächtigt, 95.000 Bitcoin bei einem Hack erbeutet zu haben. Foto: OLIVIER DOULIERY/AFP

Das ging schnell. Nur drei Tage, nachdem US-Behörden zwei Hauptverdächtige verhaftete, die 95.000 Bitcoin im Wert von aktuell über vier Milliarden Dollar gestohlen haben sollen, kündigte Netflix eine Dokuserie über das vermeintliche Gaunerpärchen an. Ilya Lichtenstein und Heather Morgan wird vorgeworfen, in den aufsehenerregenden Hack der Kryptobörse Bitfinex im Jahr 2016 verwickelt zu sein, bei dem 120.000 Bitcoin entwendet wurden.

Größter Bitcoin- und Finanzraub der US-Geschichte

Da der Wert der 95.000 Bitcoin – der Verbleib der restlichen 25.000 Coins ist unklar – zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung 3,6 Milliarden Dollar wert war, sprechen Behörden vom größten Finanzbetrug in der US-Geschichte. Der Coup ist in mehrerer Hinsicht spektakulär. Offenbar gelang es dem beschuldigten Paar nicht, das Kryptogeld weißzuwaschen, was das gängige Narrativ in Frage stellt, Kryptowährungen würden in erster Linie als Schwarzgeld oder für kriminelle Zwecke verwendet.

Spektakulär ist auch die Wertsteigerung der Beute. Waren die digitalen Münzen im August 2016 gerade einmal 71 Millionen Wert, hat sich die Summe bis zur Verhaftung um das 50-fache erhöht. Beim Allzeithoch der Kryptowährung im November waren die sichergestellten 95.000 Bitcoin gar 6,46 Milliarden Dollar wert.

Vermeintliche Betrügerin bietet viel Filmstoff

Viel Serienstoff bietet auch das festgenommene Paar selbst, allen voran die Amerikanerin Heather Morgan. Sie hat in ihrer Vergangenheit nicht nur Texte für das angesehene US-Magazin Forbes veröffentlicht, sondern war auch als Rapperin unter dem Pseudonym Razzlekhan aktiv. Weitere Betätigungsfelder waren ein auf E-Mail-Marketing spezialisiertes Unternehmen sowie eine Firma, die ironischerweise Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung im Portfolio hat.

So schnell Netflix war, sich der Sache anzunehmen, so spärlich sind die von der Streaming-Plattform veröffentlichten Infos hinsichtlich Produktionsspanne, Veröffentlichungstermin und Umfang der Dokuserie. Aktuell ist nur bekannt, dass Tiger-King-Regisseur Chris Smith die Produktion leiten wird. Als Produzent wurde Nick Bilton (Fake Famous; The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley; American Kingpin: The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road) genannt. (step, 13.2.2022)