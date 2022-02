Das Softwareunternehmen ist unter anderem auf die Erkennung von Sicherheitsgefahren in Firmennetzwerken spezialisiert

Cisco befindet sich in Einkaufslust. 20 Milliarden Dollar soll das Übernahmeangebot betragen. Foto: Sergio Perez/Reuters

Geht der Deal durch, wäre es die mit Abstand größte Übernahme des Netzwerkausrüsters Cisco. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, soll das US-Unternehmen dem Softwarehersteller Splunk ein Übernahmeangebot in Höhe von mehr als 20 Mrd. Dollar (17,5 Mrd. Euro) gemacht haben. Splunk verarbeitet Unternehmensdaten aller Art und bietet auch eine Reihe von Sicherheitsfunktionen an, um etwa Bedrohungen im Firmennetzwerk erkennen zu können.

Splunk-Aktie schießt in die Höhe

Laut "Wall Street Journal" befinden sich die Unternehmen bereits in aktiven Gesprächen. Das Blatt beruft sich dabei auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Cisco reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar. Splunk wollte einen möglichen Deal mit Cisco nicht kommentieren. Nachbörslich schoss die Splunk-Aktie am Freitag um 14 Prozent in die Höhe. Damit war das Unternehmen wieder über 20 Milliarden Dollar wert. (apa/red, 13.2.2022)