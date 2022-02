Bitcoin und Tesla bzw. Elon Musk – eine komplizierte Beziehung. Foto: JOSH EDELSON/AFP

Tesla und Bitcoin bzw. Elon Musk und Bitcoin ist ein Kapital für sich. Ziemlich genau vor einem Jahr sorgte die Ankündigung, dass Tesla 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert habe, für ein neues Rekordhoch der Krytowährung. Zur Draufgabe gab CEO Elon Musk im März des Vorjahres bekannt, Bitcoin als Zahlungsmittel bei Tesla zu akzeptieren. Doch die Liebesbeziehung währte nur kurz. Nur wenige Wochen später schaffte Tesla die Bezahloption wieder ab, Musk legte mit Umweltschutzbedenken nach und sorgte für einen Preiscrash.

So groß ist Teslas Bitcoin-Vermögen

Dass die Geschichte nicht hier endet, beweist die Mitteilung, die Tesla vor kurzem an die US-Börsenaufsicht SEC übermittelt hat. In der Stellungnahme fasst der Autokonzern noch einmal zusammen, dass er im Jahr 2021 mit Stichtag 31. Dezember 1,5 Milliarden Dollar für den Erwerb von Bitcoin ausgegeben habe. Der Marktwert der gehaltenen digitalen Assets habe per Jahresende 1,99 Milliarden Dollar betragen, teilte Tesla mit. Einen geringen Anteil hatte der Konzern kurz nach seiner ursprünglichen Ankündigung bereits gewinnbringend verkauft.

Musk, der immer wieder auch als Verfechter der Meme-Währung Dogecoin aufgetreten ist, hat nicht ausgeschlossen, dass Tesla künftig wieder Bitcoin-Zahlungen akzeptieren werde. Er machte dies davon abhängig, ob die ressourcenintensive Produktion der Währung mittels Rechenleistung mehrheitlich mit nachhaltiger Energie abgewickelt werde. Mit Dogecoin kann man bei Tesla mittlerweile zahlen – allerdings können nur kleinere Beträge für Fanartikel damit bezahlt werden. (step, 13.2.2022)