Nicht mehr Steuergeld für Schweizer Zeitungen, sprach das Volk. Foto: AP/Peter Klaunzer

Bern – Das Schweizer Volk hat sich klar gegen ein Paket zur Medienförderung ausgesprochen. Die unter finanziellem Druck stehenden Medien sollen nicht mit Staatsgeldern unterstützt werden. Im Zentrum stand die Frage, ob zusätzliche Subventionen die Unabhängigkeit der Medien gefährden würden.

"Die Leute möchten einen freien Wettbewerb der Medien, und das erschwert man mit Subventionen. Denn Subventionen machen immer abhängig", brachte es Gregor Rutz auf den Punkt, der Abgeordnete der rechtskonservativen Volkspartei SVP. Mit einem Stimmenanteil von 56 Prozent sind die Schweizerinnen und Schweizer dieser Argumentation gefolgt.

Am Tropf des Staates

Die Warnung vor handzahmen "Staatsmedien", die am Tropf des Staates hängen und die Hand nicht beißen, die sie füttert – dieses eingängige Bild, das die Gegner der Medienförderung zeichneten, hat Anklang gefunden. Das Medienförderungspaket hatte jährliche Subventionen in Höhe von 150 Millionen Franken vorgesehen, um die Zustellung der Zeitungen zu verbilligen, lokale Radio- und Fernsehstationen sowie Online-Medien zu unterstützen und auch das Mediensystem insgesamt zu stärken, etwa mit Geldern für die Ausbildung, für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA oder für den Presserat, das Selbstkontrollorgan der Branche.

Werbeeinnahmen brechen weg

Die Unabhängigkeit der Medien sei jetzt schon gefährdet, weil sie immer weniger Werbe- und Publikumseinnahmen erzielten, so argumentierten hingegen die Regierung und die Parlamentsmehrheit, die das Medienpaket vorgelegt hatten. Denn die Medien würden zusehends abhängig von finanzstarken Gönnern. In der Tat haben auch in der Schweiz die privaten Medienhäuser seit 2000 rund drei Viertel ihrer Werbeeinnahmen verloren. Die Schwäche der herkömmlichen Medien machen sich finanzkräftige und zumeist konservative Investoren zunutze – wie etwa der ehemalige SVP-Anführer Christoph Blocher, der ein ganzes Netz von Gratisanzeigern aufgekauft hat.

Nach dem Nein bleiben die Herausforderungen für die Medien groß: "Es gilt, die Bürgerinnen und Bürger tagtäglich verlässlich zu informieren und gleichzeitig die Transformation des Geschäftsmodells in die digitale Welt voranzutreiben. Mit dem Nein wurde die Chance verpasst, die privaten Schweizer Medien in dieser wichtigen Phase der Transformation zu unterstützen", sagte der Geschäftsführer des Verbands der Schweizer Medien, Stefan Wabel. Der Verband fordert nun eine stärkere Regulierung der globalen Internetplattformen, zu denen der Großteil der Schweizer Werbegelder fließt.

Schlag gegen Tabakwerbung

In der Schweiz muss die Tabakwerbung weiter eingeschränkt werden. Bei der Volksabstimmung sprachen sich 56,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Vorlage aus, deren Ablehnung die Regierung empfohlen hatte. Sie steckte noch weitere Niederlagen ein: Das Medienpaket scheiterte ebenso wie die geplante Abschaffung einer Unternehmer-Abgabe.

Keine Plakate mit Tabakprodukten

Tabakwerbung muss nun überall dort verboten werden, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können. So darf es in der Öffentlichkeit keine Plakate mit Tabakprodukten mehr geben, ebenso ist Werbung an Kinos, in Medien oder an Sportplätzen tabu. Bisher ist Tabakwerbung nur in Radio und Fernsehen untersagt, und solche, die sich direkt an Minderjährige richtet. Der Regierung ging das zu weit.

Die Schweiz ist ein wichtiger Standort für die Tabakindustrie. Die größten Tabakkonzerne der Welt haben Niederlassungen dort. Es wird Tabak angebaut, verarbeitet und exportiert. Die Branche untergrabe die Präventionspolitik und nehme Einfluss auf die Tabakgesetzgebung, schreibt die Eidgenössische Kommission für Tabakprävention. In einem Index über die Anstrengungen von Regierungen, den Einfluss der Tabakindustrie zu begrenzen, belegte die Schweiz 2021 den vorletzten Platz unter 80 Ländern.

Tierversuche

Eine vierte landesweite Vorlage wurde erwartungsgemäß deutlich abgelehnt. Die Initiative von Tierschützern sah ein radikales Tierversuchsverbot vor. Auch Produkte, die unter Anwendung von Tierversuchen entwickelt wurden, sollten nicht mehr importiert werden dürfen. 79 Prozent lehnten das nach Hochrechnungen ab.

Tierversuche seien weiterhin nötig, damit neue Behandlungswege gefunden werden können, etwa gegen Krebs, sagte der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset. Eine Zustimmung zur Volksinitiative hätte den Zugang zu neuen Behandlungen für Menschen und auch für Tiere blockiert, erklärte Berset am Sonntag in Bern vor den Medien.

In der Schweiz gälten "äußerst strenge Bedingungen" für Tierversuche. Das Wohl der Tiere sei gewährleistet, und mit Tieren dürften nur Versuche durchgeführt werden, wenn das Ergebnis nicht auf anderem Weg erreicht werden könne. Auch die Schweizer Regierung wolle sich für weniger Tierversuche einsetzen, so Berset. (Klaus Bonanomi aus Bern, APA, 14.2.2022)