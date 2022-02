Christof Stein im "Studio 2". Foto: Screenshot/ORFTVThek

"Da kommt der Christof Stein herein!" Wenn Moderatorin Birgit Fenderl solches ruft, dann klingt es ehrlich fröhlich. Die folgenden fünf bis sieben Minuten mit dem Sachverständigen und Fachgruppenobmann Altwaren in der Kammer, ein absoluter Experte für alte, antike, skurrile und überhaupt Waren aller Arten, sind dann auch immer ein Highlight montags im Studio 2. Bildungsfernsehen.

Stein, immer auf der Suche nach Bewahrenswertem, schleppt (schon rund hundertmal) immer Überraschendes herbei, Kühlschrankmagneten, Bauhausmöbel, Garderobenständer aus mehreren Jahrhunderten. Woran erkennt man Echtheit? Da lernt man beispielsweise etwas über Linsenkopf- versus Kreuzkopfschrauben. Taschenrechner der postmechanischen und Prä-LED-Zeit waren es zuletzt – es wurde ja heftig über die Matura diskutiert, erklärt Stein seine Inspiration. Er hat selbst den größten Spaß, wenn er sich bremsen muss im Redefluss über ein spezielles Modell nur für Hausfrauen. Am Montag, so viel darf verraten werden, geht es um Industriedesign.

Nachhaltigkeit

Liebt er die Welt von gestern? Ja, sagt Stein, aber "um sie modern in die Zukunft zu bringen". Und es geht ihm um Nachhaltigkeit. Nichts sei Müll, wenn man es mit Bedeutung versehe.

Sein Charme in Kombination mit der spätnachmittäglichen Sendezeit haben ihm mittlerweile eine große analoge Fangemeinde (großteils unter reiferen Damen) beschert, die ihn auch samstags am Flohmarkt auf dem Wiener Naschmarkt an seinem Stand mit allerlei Leckereien besucht.

Woher weiß der Mann das alles? Er forscht und handelt in diesem Gebiet seit 40 Jahren und brennt dafür. (Karin Bauer, 14.2.2022)