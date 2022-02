Definitiv nichts für Schwächlinge: Rennrodel-Weltmeister Wolfgang Kindl bei "Ninja Warriors Austria" auf Puls 4 um 20.15 Uhr. Foto: Puls 4/Mathias Kniepeiss

19.40 REPORTAGE

Re: Säen, ernten, posten Die Influencerinnen und Influencer vom Bauernhof vermitteln Landidylle, wollen aber auch aufklären und für mehr Verständnis werben. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Supermarkt-Check Österreich Was taugen Rabattaktionen, wer kann am besten Diskont, wie arbeiten Aldi/Hofer, Lidl und Rewe? Bis 23.35, ORF 3

20.15 HINDERNISLAUF

Ninja Warriors Austria Ursprünglich stammt die Actionshow aus Japan und ist definitiv nichts für Schwächlinge. Kraft, Geschick und Wendigkeit sind vonnöten, um den Hindernislauf zu bewältigen. Puls 4 schickt in der zweiten Staffel 192 Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen. Auf die Plätze, fertig, los! Bis 22.50, Puls 4

20.15 PARABEL

Lemon Tree (Etz Limon, IL/F/D 2008, Eran Riklis) Der Zitronenhain, den die Palästinenserin Salma Zidane an der israelischen Grenze pflegt, ist ihrem neuen Nachbarn, dem Verteidigungsminister Israel Navon, ein Dorn im Auge. Regisseur Eran Riklis führt mit leichter Hand vor, wie Grenzstreitigkeiten ausarten können. Bis 21.55, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein mit den Themen: Teures Heizen und die umweltfreundlichen Alternativen. / Die Krise der Pflege – Reform in der Warteschleife. / Valentinstag – Liebe zwischen den Welten. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN, DOK UND FILM

Kulturmontag Peter Schneeberger präsentiert die Themen: Ein Kuss zum Valentinstag: Klimts Meisterwerk als NFT. / Alles rund um die Berlinale mit Ulrich Seidls neuem Film Rimini sowie Florian "Doc" Kaps Dokumentarfilm An impossible Project. / Burg-Chef Martin Kušej bringt Jean-Paul Sartres Geschlossene Gesellschaft mit Tobias Moretti auf die Bühne. Die beiden Künstler sind live zu Gast im Studio. Um 23.30 folgt in Erinnerung an den verstorbenen Schriftsteller Gerhard Roth die Doku Schreiben ist Leben und um 0.00 der Film Ein Hund kam in die Küche. Xaver Schwarzenberger führte Regie nach einem Drehbuch von Gerhard Roth. Bis 1.30, ORF 2

0.45 ZOMBIE AUS ÖSTERREICH

Rammbock (D 2009, Marvin Kren) Der österreichische Regisseur Marvin Kren lässt ein Virus in Europa ausbrechen – wer erkrankt, wird zum Zombie. Genau dann will Michael seine Ex-Freundin besuchen. Schlechter Zeitpunkt, toller Film. Bis 1.45, ZDF

0.50 ROMY

3 Tage in Quiberon (D/F/Ö 2018, Emily Atef) Frankreich, 1981: Der Journalist Michael Jürgs (Robert Gwisdek) bekommt die Chance, den Weltstar Romy Schneider (Marie Bäumer) in dem kleinen bretonischen Küstenort Quiberon für das deutsche Nachrichtenmagazin Der Stern zu interviewen. Aus dem Termin werden drei Tage voller großer Emotionen, die alle Beteiligten – inklusive Romys Freundin Hilde (Birgit Minichmayr) und des Fotografen Robert Lebeck (Charly Hübner) – an ihre Grenzen bringen. Bis 2.40, Arte