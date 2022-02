Unser Mann vor Ort erzählt, was er in China (nicht) isst und trinkt

Ein Topf voll Teeeier. Foto: luza

Über kein anderes Thema habe ich nur annähernd so viele Nachrichten erhalten wie zur Frage "Was gibt’s zum Essen?". Also los.



Mein Tag beginnt mit den Worten "Two. Zero. Eight. Eight". Die Zimmernummer ist meine Eintrittskarte zum Frühstück. Es ist kontinental, mit asiatischem Touch. Hier liegt trauriger Schinken auf kalten Platten, daneben stehen Glasglocken mit Käse im Ganzen, niemand schneidet sich ein Stück ab, den Käse schaut nicht einmal jemand an.

Das kleine, feine Müslibuffet ist der Hammer: Nüsse, Rosinen und Cornflakes. Ich schütte mir freilich nur fettarme Milch ins Schüsserl. Und nehme danach zwei Donuts. Der Plunder schmeckt wie drei Tage abgestanden, aber es gibt ihn.

Für alle, die noch immer mit der Zeitzone durcheinanderkommen, bieten sich Chicken Wings an. Die liegen an ungeraden Tagen da, an geraden sind es Ripperln. Daneben Jiaozi und Baozi, gedämpfte Teigtaschen und Knödel, beides mit Fleisch gefüllt. In einem Blech schmort Eierreis neben gebratenen Nudeln, die Baked Beans sind wässrig wie amerikanisches Bier.

Kennen Sie Teeeier? Ein herrliches Wort mit drei aufeinanderfolgenden E. Das sind hart gekochte Eier, die danach noch einmal stundenlang in Schwarztee gekocht werden. Die Schale wird nach dem ersten Kochgang eingedepscht, das Ei bekommt dadurch an der Oberfläche ein Muster wie ein Spinnennetz. So sollen sie länger haltbar sein, der Geschmack des Tees und der Gewürze mischt sich ins Ei. Ich habe mich noch nicht drübergetraut, die Mutprobe folgt.

Der Kollege aus Österreich schwört auf die Mini-Topfen-Törtchen, mir ist das zu viel Blätterteig, deshalb Donuts. Und es gibt ein Früchtebuffet: Melonen, Äpfel und, selbstverständlich, Drachenfrüchte. So viel zum Frühstück. Beim Ausgang liegen Snickers auf, ich bin noch nie einfach nur daran vorbeispaziert. Fortsetzung folgt. (Lukas Zahrer, 13.2.2022)

