Das Versprechen ist von der Realität so weit entfernt wie China vom Status einer Wintersportnation. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) macht sich in seiner "Agenda 2020+5" löbliche Gedanken zur Zukunft. Das Versprechen: nachhaltige Spiele fördern. "Kosten und Komplexität in jedem Sport" sollen reduziert werden, heißt es in der zweiten von insgesamt 15 Empfehlungen.

Die Realität: Die Austragung der Winterspiele von Peking ist wohl zehnmal so teuer wie öffentlich kommuniziert. China rechnet mit 3,8 Milliarden Dollar an Gesamtkosten. Die Organisatoren dürften es sich dabei zu einfach gemacht haben: Kosten für das olympische Dorf, die Sprungschanzen und die Bobbahn oder den Schnellzug dorthin sind gar nicht einberechnet. Business Insider schätzt die Kosten auf insgesamt 38,5 Milliarden Dollar. Gigantische Sportstätten tragen einen großen Teil dazu bei. Sie sind kein neues Phänomen, China übertrifft aber bisherige Maßstäbe. Drei Beispiele stehen sinnbildlich dafür.

Skispringen vom Ufo

Die Architektur der Skisprungschanzen der Anlage Snow Ruyi ist einmalig. Auf 40 Meter Höhe schwebt eine Aussichtsplattform. Sie ist kreisförmig, ihr Durchmesser beträgt 80 Meter. Manche wollen darin ein Ufo erkennen. Tatsächlich ist der Bau einem Ruyi-Zepter nachempfunden, einem Talisman. Für den Bau wurde übrigens ein Bauerndorf umgesiedelt.

An der Seite der Schanze verlaufen zwei Aufzüge, die Zahnradbahn führt maximal 26 Personen gleichzeitig in den Startbereich. Das Stadion im Auslauf hat Platz für 10.000 Fans. Im Sommer soll es als Fußballarena genutzt werden. Welcher Verein darin spielen soll, ist allerdings unklar. Deutschlands Trainer, der Tiroler Stefan Horngacher, nennt die Schanze "bombastisch". Über 60 Millionen Euro soll der Bau gekostet haben. Horngacher: "Wenn der Chinese sich das leisten kann, ist das okay."

Von elf olympischen Skisprunganlagen seit 1980 ist jene von Lillehammer 1994 die einzige, die danach regelmäßig im Weltcup genutzt wurde. In Vancouver (2010), Sotschi (2014) und Pyeongchang (2018) fand nach den Spielen kein Weltcupspringen statt. Für die Schanze von Zhangjiakou wäre eine Asientour denkbar, in Kombination mit Sapporo und Pyeongchang. Realistisch ist das bei einem ohnehin vollen Weltcupkalender nicht.

Eisrennen im Drachen

Es sei der beste Eiskanal der Welt, sagt ein Mitglied des österreichischen Rodelteams, aber auch ein bisschen sehr übertrieben. Das Monument in Yanqing ist erdrückend, 1,975 Kilometer lang und die weltweit erste Strecke mit einer 360-Grad-Kurve. Insgesamt hat sie 16 Kurven – und ein durchgängiges Holzdach. Auch deshalb kostete die erste Kunsteisbahn Chinas 500 Millionen Euro. Für die gesamte Anlage – über Kurve 13 steht etwa ein Luxushotel – sollen sogar mehr als zwei Milliarden Euro aufgewendet worden sein – mehr als die dreifache Summe der Baukosten für den Skylink am Flughafen Wien.

Die Form der Bahn erinnert an einen Drachen, daher der Name Flying Snow Dragon. "Das ist Protz, um der Welt zu zeigen, was sie können", sagte der deutsche Rodler Felix Loch. Für die Strecke mussten Felsvorsprünge gesprengt werden. Für das angrenzende Skigebiet verlegte China zudem die Grenzen eines Naturreservats.

Die Bahn von Pyeongchang kostete 98 Millionen Euro, die 220 Millionen Euro für den Eiskanal von Sotschi galten schon vor acht Jahren als unverschämt hoch. In Südkorea gab es nie wieder Weltcuprennen, in Russland immerhin dreimal.

Kicker mit Strahlkraft

Wenn man es positiv ausdrückt, ist die Big-Air-Schanze Shougang im Westen Pekings ein Zeichen für den Kampf gegen den Smog. Die 60 Meter hohe Rampe für Freestyle-Wettbewerbe liegt auf dem Gelände eines ehemaligen Stahlwerks, das 2011 nach Bedenken wegen der Luftverschmutzung stillgelegt wurde. Vier Kühltürme wie bei einem Atomkraftwerk sind im Hintergrund der Schanze zu sehen.

Laut IOC ist es die weltweit erste permanente Big-Air-Anlage. Nach den olympischen Wettkämpfen soll die Betonrampe zum Training genutzt werden.

Snowboard-Olympionikin Anna Gasser trat in der Nacht auf Montag in der Qualifikation an, 24 Stunden später ist das Finale angesetzt. "Das ist wirklich ein ganz besonderes Gerät", sagte Snowboarder Clemens Millauer der Austria Presse Agentur. Der Oberösterreicher verpasst seinen Wettkampf allerdings, im Training am Sonntag brach er sich das rechte Sprunggelenk.

China möchte seine Bevölkerung nachhaltig zum Wintersport bewegen. "Wir müssen den Gigantismus bekämpfen und neu definieren, wie groß die Spiele sein dürfen", sagte der im vergangenen Sommer verstorbene ehemalige IOC-Präsident Jacques Rogge in einem Spiegel-Interview. Das war im Jahr 1999. (Lukas Zahrer aus Zhangjiakou, 14.2.2022)

