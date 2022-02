In dieser Galerie: 3 Bilder Roberto Firmino sprang hoch, konnte beim 0:1-Auswärtserfolg aber keinen Treffer beisteuern. Foto: Paul ELLIS / AFP Die Wolves ziehen mit dem Sieg an den Nordlondonern vorbei. Foto: EPA/ANDY RAIN Newcastle holte drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Foto: Reuters

Teammanager Jürgen Klopp lässt mit dem FC Liverpool den Kontakt zu Spitzenreiter Manchester City zumindest nicht vollständig abreißen. Der Ex-Meister setzte sich am 25. Spieltag bei Schlusslicht FC Burnley mit 1:0 (1:0) durch und liegt als Tabellenzweiter neun Punkte hinter dem Titelverteidiger. Liverpool hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen.

Fabinho (40.) traf für die Gäste, bei denen Afrika-Cup-Sieger Sadio Mane in der Startelf stand, nach einem Ecknball. Insgesamt tat sich der Favorit aber schwer und Burnley lieferte eine starke erste Halbzeit ab mit vielen guten Chancen. Am Ende war es ein Arbeitssieg. Zu einer wirklichen Schlussoffensive von Burnley kam es am Ende nicht.



City marschiert derweil weiter unaufhaltsam dem nächsten Titel in der Premier League entgegen. Beim Abstiegskandidaten Norwich City siegten die Citizens am Samstag mit 4:0 (1:0) und sind seit 15 Spielen ungeschlagen.

Wolves ziehen an Spurs vorbei

Eine überraschende 0:2-Heimniederlage setzte es für Tottenham gegen Wolverhampton, "Spurs"-Goalie Hugo Lloris leistete sich ungewohnte Patzer. Raul Jiménez in der sechsten und Leander Dendoncker brachten die Wanderers früh in Führung. Die Wolves zogen mit dem Dreier in der Tabelle an Tottenham vorbei und liegen hinter Arsenal nun auf Rang sechs. Das London-Derby zwischen Arsenal und Chelsea musste wegen der Klubweltmeisterschaft verschoben werden. Die Blues konnten diese am Samstag für sich entscheiden.

Im Tabellenkeller verschaffte sich Newcastle United mit einem 1:0-Sieg gegen Aston Villa etwas Luft auf die drei Abstiegsplätze. Winter-Neuzugang Kieran Trippier verwandelte in der 35. Minute einen Freistoß direkt. (sid, red, 13.2.2022)