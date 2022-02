Fertiggebaut und nicht in Betrieb – dieses Schicksal droht im Fall einer russischen Invasion in der Ukraine auch der Ostseepipeline, die noch gar nicht zertifiziert ist

Die letzten Rohre der Ostseepipeline Nord Stream 2 sind Anfang September zusammengeschweißt worden. Foto: Reuters / Maxim Shemetov

Die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2, die russisches Erdgas in zwei auf dem Meeresgrund verlaufenden Leitungen in Umgehung der Ukraine nach Deutschland bringen soll, hat das Potenzial, zu einem zweiten Zwentendorf zu werden. Das einzige Atomkraftwerk Österreichs ist mit Milliardenaufwand fertiggestellt worden, aber nie ans Netz gegangen. Auch Nord Stream 2 ist fertig und bereits mit Gas befüllt; ob und wann der Hahn umgelegt wird, steht aber in den Sternen.

Sollte Russland, wie von westlichen Geheimdiensten zuletzt als wahrscheinlich geschildert, in der Ukraine einmarschieren, bliebe die von der OMV mitfinanzierte, rund elf Milliarden Euro teure Gaspipeline wohl für längere Zeit begraben. Weil, anders als beim AKW Zwentendorf, wo ein negativer Volksentscheid das Aus besiegelt hat, bei Nord Stream 2 die geopolitische Dimension im Vordergrund steht, wäre ein vorläufiges Aus wohl kein endgültiges, sagen vom STANDARD befragte Experten.

Ohnehin liegt derzeit noch keine Genehmigung für die kommerzielle Nutzung der Pipeline vor.

Bundesnetzagentur prüft

Unbeschadet der angespannten Situation an der russisch-ukrainischen Grenze ist jetzt eine Behörde am Zug, die in einem Hochhaus mit Blick auf den Rhein ihren Sitz hat: die Bundesnetzagentur. Ihre Adresse: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn. Sie ist das Gegenstück zur E-Control in Österreich, hat aber einen größeren Zuständigkeitsbereich. Neben Strom und Gas ist die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde auch für Telekommunikation, Post und Eisenbahnen zuständig.

Kurz nach Fertigstellung der gut 1.200 Kilometer langen und rund elf Milliarden Euro teuren Pipeline, die auf weiten Strecken parallel zur 2011 in Betrieb gegangenen Nord Stream 1 verläuft, hat die Bonner Behörde mit dem Zertifizierungsverfahren begonnen. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen erfolgte Mitte November die Mitteilung: "Die Bundesnetzagentur hat das Verfahren zur Zertifizierung der Nord Stream 2 AG als unabhängiger Transportnetzbetreiber (...) vorläufig ausgesetzt." Die Zertifizierung eines Betreibers der Leitung Nord Stream 2 komme nur dann in Betracht, wenn der Betreiber in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert sei.

Diesen Schritt hat die im Schweizer Steuerparadies Zug ansässige Nord Stream 2 AG Ende Jänner mit Gründung der Gas for Europe GmbH nachgeholt. Die Gastransportgesellschaft mit Sitz in Schwerin ist eine 100-prozentige Tochter der Nord Stream 2 AG. Weitergegangen ist seither nichts.

"Nicht prognostizierbar"

"Das Zertifizierungsverfahren bleibt so lange ausgesetzt, bis die Übertragung der wesentlichen Vermögenswerte und personellen Mittel auf die Tochtergesellschaft abgeschlossen ist und die Bundesnetzagentur in der Lage war, die Unterlagen der Tochtergesellschaft auf ihre Vollständigkeit hin zu prüfen", sagte Fiete Wulff, Sprecher der Bundesnetzagentur, dem STANDARD. Wann das Verfahren wiederaufgenommen wird? "Das können wir derzeit nicht prognostizieren", sagte Wulff.

Der Ball liegt bei der Betreibergesellschaft, sie muss den Anforderungen des dritten Energiepakets der EU entsprechen. Bei der Zertifizierung wird darauf geschaut, dass die Unbundling-Regeln eingehalten werden, das heißt, Gasaufbringung, Transport und Vertrieb müssen rechtlich getrennt sein, auch andere Anbieter außer Gazprom sollten die Röhre nutzen können.

Entscheidung wohl erst im zweiten Halbjahr

Nach Wiederaufnahme des Verfahrens hat die Bundesnetzagentur bis zu zwei Monate Zeit, der EU-Kommission eine Stellungnahme zu übermitteln. Zwei Monate, bei Anrufung der europäischen Regulierungsbehörde Acer in Ljubljana gar vier Monate, kann sich dann die EU-Kommission mit ihrer Antwort Zeit lassen. Die Bundesnetzagentur hat dann nochmals zwei Monate Zeit, ihr Spruch ist bindend.

Formell entschieden wird die Sache in einem gerichtsähnlichen Verfahren von der Vorsitzenden der Beschlusskammer, Barbie Kornelia Haller, gemeinsam mit zwei Beisitzern. Aufgrund des Fristenlaufs ist mit einer Entscheidung wohl erst im zweiten Halbjahr 2022 zu rechnen. (Günther Strobl, 14.2.2022)