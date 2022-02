Ein kleines Zugeständnis an die Wahrheit war in der offiziellen Stellungnahme versteckt. Ja, sagte der chinesische Regierungssprecher Zhao Lijian, die Fackelträger seien nach einigen Kriterien ausgewählt worden, um eine "breite Repräsentation" zu erreichen: Leistung, Alter, Beliebtheit und ethnische Herkunft. Aber dann: "Die Menschen aller ethnischen Gruppen in China sind eine Familie."

Auch in Zeiten, in denen originelle Interpretationen des Wortes Familie gerade in der Politik üblich werden, machte diese Aussage doch stutzig. Wie China mit der Minderheit der Uiguren in Xinjiang umgeht, ist einer Familie genauso unwürdig wie dem Grundkonzept der Menschenrechte im Allgemeinen. Hunderttausende sollen in Umerziehungslagern interniert sein, es gibt Berichte über Folter, Misshandlungen und Indoktrinierung.

Dinigeer Yilamujiang hatte bei der Eröffnungsfeier neben Zhao Jiawen ihren großen Auftritt. Dazu befragen können sie ausländische Medien nicht. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

"Frauen werden zwangssterilisiert, daher ist dort die Geburtenrate drastisch zurückgegangen, viel drastischer als die Geburtenrate der Han-Chinesen, die dort leben", berichtet Menschenrechtler Hanno Schedler von der Gesellschaft für bedrohte Völker.

Menschenrechtler waren folgerichtig erbost, als Dinigeer Yilamujiang bei der Eröffnungsfeier die olympische Flamme entzündete. Die uigurische Langläuferin sei ein Feigenblatt, war man sich einig. Gewiss hätten ihr viele Medienvertreter gerne Fragen gestellt, aber seit ihrem großen Auftritt im Vogelnest wird die 20-Jährige vom chinesischen Team beharrlich versteckt.

Verschwunden

Nach ihren drei Einzelbewerben verschwand Yilamujiang ohne den eigentlich verpflichtenden Besuch in der Mixed Zone von der Loipe. Interviews mit ausländischen und womöglich kritischen Medien gibt es nicht, nur die chinesischen Staatsmedien durften mit ihr reden. Um die letzte Gesprächschance fallen nun alle um, denn im Kader für die Staffel schien Yilamujiang anders als sonst üblich nicht auf. Den Vorzug bekam Bayani Jialin, die im Einzelsprint langsamer war.

Dieses Schicksal ist eine Lappalie gegen das, was der letzte uigurische Fackelläufer derzeit erfährt. Laut Radio Free Asia (RFA) sitzt Adil Abdurehim seit fünf Jahren im Gefängnis, weitere neun Jahre erwarten ihn. Ihm wird vorgeworfen, "konterrevolutionäre Videos" angesehen zu haben. Als Mitarbeiter des Kultur- und Sportamtes des Bezirks Saybagh in Ürümqi, der Hauptstadt der Region Xinjiang, habe Adil das olympische Feuer 2008 durch seinen Stadtteil getragen, berichtete RFA.

In Xinjiang gibt es 72 Wintersportresorts, die nordwestliche Provinz ist für die Tourismuspläne von Chinas Staatsführung zentral. Für die Kultur der muslimischen Uiguren ist in diesen Plänen kein Platz. "Die chinesische Regierung hat den Tourismus in Xinjiang gefördert und die Region in eine Art Disneyland verwandelt, in dem die Bewohner ihrer Identität und Meinung beraubt werden", sagt Maya Wang von Human Rights Watch.

Der 18-jährige Langläufer Cirenzhandui braucht als Tibeter eher keine Höhentrainingslager. Bei Olympia war seine beste Platzierung ein 60. Rang.

Über die Verbrechen in Xinjiang gerät eine lange umstrittene Nachbarprovinz in Vergessenheit: Tibet. Auch hier soll der Wintersport groß gemacht werden, auch hier beklagen Menschenrechtsorganisationen Repressalien – und auch von hier gibt es einen Athleten im chinesischen Langlaufteam.

Cirenzhandui – tibetische Namen unterscheiden in der Regel nicht nach Vor- und Nachnamen – war einer von 4.000 jungen Athleten, die vor den Winterspielen gecastet wurden, um in allen Sportarten konkurrenzfähig zu werden. Menschen aus dem durchschnittlich 4.500 m hoch gelegenen Tibet sind prädestiniert für Skilanglauf. Der 18-Jährige wurde über 15 km 63., im Sprint belegte er Platz 60. Noch eine Parallele: Damit war er jeweils unter den vier besten Chinesen, die Staffel kam trotzdem ohne ihn aus. (schau, sid, 14.2.2022)

