Luuk de Jong traf in der 96. Minute zum 2:2 gegen Espanyol. Beide Teams beendeten die Partie zu zehnt

In dieser Galerie: 2 Bilder Raul de Tomas bejubelt das 2:1, Dest ist geknickt. Foto: . EPA/Quique Garcia Aubameyang prüft seine Flugfähigkeit. Foto: AP Photo/Joan Monfort

Der FC Barcelona hat am 24. Spieltag von La Liga eine Derby-Niederlage in letzter Sekunde vermieden und bleibt auf Champions-League-Kurs. Beim Stadtrivalen Espanyol rettete Luuk de Jong (90.+6) Barca am Sonntagabend ein 2:2 (1:1) und den vierten Tabellenplatz.

Pedri (2.) brachte den Favoriten in Führung, doch Sergi Darder (40.) und Raul de Tomas (64.) drehten das Spiel. Das vermeintliche 2:1 der Gäste durch Gavi (56.) wurde wegen einer Abseitsstellung nach Videobeweis zu Recht annulliert.

Nico (Espanyol) und Gerard Pique (Barca) sahen nach einer Rangelei in der Nachspielzeit jeweils die Gelb-Rote Karte, noch vier Minuten später schlug De Jong zu. Danach sah Espanyol-Profi Manu Morlanes noch Rot auf der Bank. (sid, 13.2.2022)