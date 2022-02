[Corona-Livebericht] Maskenpflicht am Sitzplatz endet für alle Schüler am 21. Februar

[Olympia-Liveticker] Olympia-Ticker, Tag zehn: Teambewerb der Männer im Skispringen, Gasser schafft Big-Air-Quali

[Football] Rams schlagen Bengals in spannendem Super Bowl

[Interview] Terroropferfonds-Vorsitzender Rohrer: "Leid kann man nicht bewerten"

[Rosen streuen] Valentinstag lässt Blumenbranche aufblühen, Rekordumsatz erwartet

[Essay] Eignen sich NFT als Unterpfand der Liebe?

[Ukraine-Krise] Johnson sieht noch Chance für Diplomatie im Ukraine-Konflikt

[Corona] Auch Grüne offen für Corona-Bonus statt Impflotterie

[Kopf des Tages] Josef Hader wird 60 Jahre alt: Grantler vom Dienst mit gütigem Herz

[Interview] Hoda Khamosh: "Die Afghaninnen verschwinden wie Licht in der Dunkelheit"

[Wetter] Hoher Luftdruck sorgt zum Start in die neue Woche verbreitet für Sonnenschein. In den meisten Landesteilen scheint die Sonne sogar von einem strahlend blauen Himmel. Letzte Nebelreste, die sich vor allem in den Landesteilen nördlich der Donau etwas zäher halten, sollten sich spätestens am Vormittag weitgehend auflösen. Erst gegen Abend ziehen von Westen schließlich erste dichtere Wolken auf. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht am nördlichen Alpenrand sowie im Wiener Becken und am Alpenostrand teilweise mäßig. Die Frühtemperaturen minus 10 bis 0 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 4 bis 14 Grad erreicht.

[Zum Tag] 1908: Der erste Skilift der Welt, entwickelt und errichtet vom Gastwirt Robert Winterhalder und betrieben mit der Wasserkraft einer Mühle, wird in Schollach bei Eisenbach im Hochschwarzwald offiziell eröffnet.