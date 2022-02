Selbst an den abgebrühtesten Unromantikerinnen und -romantikern geht der Valentinstag nicht unbemerkt vorüber. Man kann sich noch so sehr bemühen, diesen zu ignorieren – spätestens beim Einkauf im Supermarkt wird man mit einem Schwall an Liebe überhäuft. Diese äußert sich natürlich vorwiegend in Produkten, die man seiner Liebsten, seinem Liebsten an diesem besonderen Tag mitbringen kann. Von Blumen, Schokoherzen, ja sogar einem eigens in Pink eingefärbten Valentinskäse – nicht zu Unrecht lautet das Argument der Valentinstagsskeptikerinnen und -skeptiker, dass es sich ohnehin um einen rein konsumorientierten, kommerziellen Anlass handelt. So sieht das auch "Konformist2007":

Für andere wiederum stellt der 14. Februar einen willkommenen Anlass dar, die Liebe oder die Beziehung zu anderen Menschen zu zelebrieren. Ob mit oder ohne Geschenk, ist im Grunde genommen dabei nicht so wichtig. Dass man sich Zeit zu zweit nimmt, der anderen Person aufmerksamer als sonst begegnet oder mit einer kleinen Geste verdeutlicht, wie gern man die oder den anderen hat – man muss nicht zwingend Romantikerin oder Romantiker sein, um den Valentinstag zu begehen. Wie ist das bei Ihnen?

Wie stehen Sie dem Valentinstag gegenüber?

Ist dieser Tag besonders für Sie und zelebrieren Sie diesen auch? Oder können Sie dem gar nichts abgewinnen? Tauschen sie sich im Forum aus! (mawa, 14.2.2022)