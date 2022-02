Europas Börsen sind tiefrot in die neue Woche gegangen. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine belastet die Märkte. Foto: APA/dpa/Arne Dedert

Wien – Der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat die Börsen zu Wochenbeginn auf Talfahrt geschickt. Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte schon am Freitag die Kurse an den US-Börsen absacken lassen. Auch wenn an der Börse immer noch die Hoffnung bestehe, dass es statt einer russischen Invasion in die Ukraine zur Wochenmitte doch noch zu diplomatischen Fortschritten komme, seien viele Anleger gezwungen, sich wegen der steigenden geopolitischen Risiken von ihren Aktienbeständen zu trennen, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Am Montag haben die Börsen in Europa nachgezogen. Kurz nach der Eröffnung des Handels zogen sich viele Marktteilnehmer zurück. Der österreichische Leitindex ATX verlor zur Eröffnung 3,7 Prozent, der deutsche Dax gab vor dem Handelsstart bereits 2,38 Prozent ab und baute das Minus rasch auf mehr als drei Prozent aus. Der Dax rutschte damit auch unter die Marke von 15.000 Punkten. Das Europabarometer Euro Stoxx 50 sackte zur Eröffnung ebenfalls um mehr als drei Prozent ab. In Europa schaffte es keine Börse, am Montag mit einem Gewinn zu starten. Der Russian-Cash-Index verlor sogar mehr als vier Prozent.

In Wien brachen die Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) zuletzt um knapp zehn Prozent ein. Die RBI ist in der Ukraine und in Russland vertreten, allerdings sind die Institute eher klein. Aktien der Erste Group und der Bawag verloren zwischen vier und fünf Prozent. Auch an anderen Börsenplätzen fanden sich Banken unter den größten Verlierern. So waren Intesa Sanpaolo und BNP Paribas mit Verlusten zwischen fünf und sechs Prozent die größten Verlierer im Euro-Stoxx-50.

"Keine Entspannung"

"Es ist keine Entspannung im Ukraine-Konflikt in Sicht", sagten die Finanzmarktexperten der Commerzbank mit Hinblick auf den Krisenherd in Osteuropa. Die USA hatten zuletzt dringliche Warnungen ausgesprochen, die der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag dem Fernsehsender CNN nochmals erläuterte. In den vergangenen etwa zehn Tagen habe sich der russische Truppenaufbau beschleunigt, und russische Kräfte seien näher an die Grenze zur Ukraine vorgerückt, von wo aus sie sehr schnell eine Militäraktion starten könnten.

Wichtige Konjunkturdaten werden am Montag nicht erwartet. Ein bestimmendes Thema dürften aber auch in dieser Woche die Ängste vor Inflation und damit gegensteuernde Zinserhöhungen der Notenbanken bleiben. Vor allem in den USA sind nach den zuletzt überraschend hoch ausgefallenen Inflationsdaten die Zinsängste wieder gestiegen. Ein erster Zinsschritt der US-Notenbank wird an den Märkten schon im März erwartet. Die Vertreter der EZB hatten hingegen bisher mehrfach beschwichtigt. Impulse könnte die am Nachmittag angesetzte Rede der EZB-Chefin Christine Lagarde bringen. (red, 14.2.2022)