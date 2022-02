Der Weg ist das Ziel – wer mit dieser Einstellung ans Reiseplanen geht, kommt früher oder später vielleicht auf die Idee, auch das Fahrrad als Fortbewegungsmittel in Erwägung zu ziehen. Natürlich hängt es stark davon ab, in welcher körperlichen Verfassung man ist, und auch davon, welche Destination man anpeilt.

Welche war Ihre weiteste Radreise? Foto: imago/alimdi

Dabei ist das Fahrrad durchaus dafür geeignet, auch weite Strecken zurückzulegen. In den vergangenen Jahren machten immer wieder Menschen mit ihren spektakulären Radreisen auf sich aufmerksam. Unter ihnen der Hamburger Student Anselm Pahnke, der 414 Tage von Südafrika nach Ägypten radelte – und dann weiter nach Australien. Auch Angelika Hinteregger und Reinhard Maxbauer aus Salzburg sorgten für Aufsehen, als sie von Österreich nach Neuseeland fahren wollten, letztlich aber in Malaysia aufgrund der Corona-Pandemie stoppen mussten. Möglich ist also vieles – Motivation und Durchhaltevermögen vorausgesetzt.

Aber es müssen nicht immer Reiseziele am anderen Ende der Welt sein – auch innerhalb Europas gibt es unzählige Möglichkeiten, auf diesem Weg Länder und Städte zu erkunden. Eine gute Planung ist dabei ebenso ausschlaggebend wie passendes Equipment. Vor allem wenn bestimmte Etappen mit anderen Verkehrsmitteln geplant sind, ist es ratsam, vorab zu überlegen, ob dies auch tatsächlich umsetzbar ist. "Wirbelstrom" plant eine Radtour und ist auf der Suche nach Tipps:

Welche Erfahrungen haben Sie mit Radreisen gemacht?

Welche längeren Strecken sind Sie gefahren? Waren Sie allein oder in Gruppen unterwegs? Was haben Sie dabei erlebt? Was sollte man unbedingt beachten, wenn man mit dem Rad auf Reisen ist? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (mawa, 15.2.2022)