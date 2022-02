Der Kabarettist und Schauspieler feierte seinen 60. Geburtstag. Was schätzen Sie an seinen Programmen und Filmen, was mögen Sie gar nicht?

Welches Programm, welche Rolle hat Sie begeistert? Foto: www.corn.at Heribert CORN

Nein, natürlich nicht, sondern Josef Hader feierte am 14. Februar seinen 60. Geburtstag. Aber dennoch, der "Stoascheißer Koarl" ist mit Josef Hader auf ewig verbunden. 1994 brachte er das Kabarettprogramm "Privat" mit diesem Faustmotiv auf die Bühne, und die Figur war geboren. Über 500.000 Menschen sahen das Programm. Aber nicht nur im Kabarett hat sich Hader über die Jahre einen Namen gemacht. Mit "Indien", "Der Überfall" und schließlich den Wolf-Haas-Verfilmungen ist er auch von der Leinwand nicht mehr wegzudenken. Derzeit ist Hader mit seinem aktuellen Programm "Hader on Ice" zu sehen. Die Landkrimis dürfen bei "exümühfeichtla" nicht fehlen:

Spiegelbild der österreichischen Seele

"Wenn es jemand schafft, Mieselsucht, Grant und zynischen Weltverdruss in gute, sarkastische Laune zu verwandeln, dann ist es er: Josef Hader", schreibt der STANDARD anlässlich seines Geburtstags, und "LieselottedieperfekteLeitkuh" analysiert Haders Pointen so:

Gehören Sie zu den Hader-Fans?

Was mögen Sie an seinen Kabarettprogrammen, was an seinen Filmen? Oder halten Sie seinen Humor gar nicht aus? Wann und wo haben Sie Hader auf der Bühne gesehen, und wie gefällt Ihnen sein neues Programm? (wohl, 15.2.2022)