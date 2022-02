Die Sendung berichtete über ein Thema, das in letzter Zeit etwas in den Hintergrund gerückt war

Um illegale Immigration und die Rolle, die dabei Schlepperbanden spielen, ging es am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus". Screenshot: tvthek.orf.at

Nachdem das Thema in letzter Zeit etwas in den Hintergrund gerückt war, berichtete am Sonntag die ORF-Sendung "Hohes Haus" über illegale Migration und die Rolle, die dabei Schlepperbanden spielen, die Flüchtende finanziell ausbeuten und oft beim Transport in Lebensgefahr bringen.

Wenig überraschend gab es vor allem zum Dublin-Verfahren, also zu sogenannten Rückführungen in die ersten EU-Länder, die auf der Flucht betreten werden, sehr unterschiedliche Zugänge. Vor allem beim Beispiel Griechenland. "Wenn mir die Obersten Gerichte Europas sagen, das ist menschenrechtlich nicht zulässig, muss ich das akzeptieren", so der grüne Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr. Überhaupt nicht nachvollziehbar ist dies für FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer, der erklärt: "Griechenland ist eines der beliebtesten Urlaubsländer auch der Österreicher." Stimmt, aber die meisten machen wohl nicht in einem Magic Life Moria oder Club Kara Tepe Ferien.

Stephanie Krisper, Sicherheitssprecherin der Neos, sieht die Lösung in "schnellen, fairen europäischen Asylverfahren", mit denen "nicht schutzwürdige Personen" schnell zurückgeschickt werden und so abschreckend für Landsleute in ihrer Heimat sein könnten.

Apropos "schnell und fair": ORF-Journalist Claus Bruckmann spricht in seinem Beitrag von "rund 3.000 Menschen aus Afghanistan", die jährlich in Österreich Asyl bekämen, und fügt direkt hinzu: "Doch stehen ihre Werte unseren Werten von Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung diametral gegenüber." Hat er alle 3.000 kennengelernt? Das wäre in der Tat ein beeindruckendes und effizientes Schnellverfahren. (Colette M. Schmidt, 14.2.2022)