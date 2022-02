Hätte man vor fünfzehn Jahren im Kaffeehaus gefragt, ob man Soja- oder Hafermilch statt Kuhmilch in den Kaffee haben kann, wäre man von der Kellnerin oder dem Kellner vermutlich schief angeschaut worden. Das hat sich in den vergangenen Jahren verändert. So ist es in zahlreichen Lokalen und Bäckereien mittlerweile üblich, Milchersatzprodukte anzubieten. Auch im Supermarkt ist die Auswahl groß, möchte man auf Milch verzichten. Genau genommen dürfen laut Europäischem Gerichtshof rein pflanzliche Produkte allerdings gar nicht unter der Bezeichnung "Milch" vermarktet werden.

Viele Alternativen

Immer mehr Menschen wenden jedenfalls der klassischen Kuhmilch den Rücken zu – sei es aus ethischen Gründen oder aus Gründen des Geschmacks. Für manche sind Milchersatzprodukte auf pflanzlicher Basis schlichtweg besser verträglich. Immerhin leiden zahlreiche Menschen an einer Laktoseintoleranz. Ob Soja-, Hafer-, Dinkel-, Reis-, Kokos-, Erdnuss- oder Mandelmilch – die Auswahl ist groß; auch qualitativ gibt es erhebliche Unterschiede.



Für andere wiederum stellt Kuhmilch eine wichtige Grundlage ihrer Ernährung dar. Ob ein Glas frische Milch zwischendurch, im Kaffee, zum Kochen oder im Müsli – für manche können pflanzliche Alternativen mit dem Geschmack und der Konsistenz von Kuhmilch einfach nicht mithalten.

Wie ist das bei Ihnen?

Konsumieren Sie lieber Kuhmilch, oder greifen Sie auf pflanzliche Alternativen zurück? Aus welchen Gründen? Im Müsli, rein zum Kochen oder pur – in welcher Form schmeckt Ihnen Milch oder Milchersatz am besten? Welche Produkte können Sie empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.2.2022)