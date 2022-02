Verschneite Winterlandschaften, viel Zeit an der frischen Luft und sportliche Aktivitäten: Das genießen derzeit in den Skigebieten viele Menschen, gerade in den Semesterferien. Trotz der Pandemie ist der Wunsch nach Skifahren in den Bergen bei vielen Menschen groß.

Fahren Ihre Kinder gerne Ski? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Imgorthand

Wohnt man in der Nähe eines Skigebiets, liegt es meist auf der Hand, dass schon die Kleinsten auf den Pisten unterwegs sind – kann man sich doch quasi vor der Haustüre sportlich betätigen. Für andere kann es durchaus aufwendig sein. So ist Skifahren meist mit relativ hohen Kosten verbunden: Die Ausrüstung, die Fahrt ins Skigebiet, Skipässe und Übernachtungen können sich viele Menschen einfach nicht leisten. Auch wenn man seinen Kindern vielleicht gerne die Berge und den Skisport näherbringen möchte, so können das Gründe sein, warum man lieber darauf verzichtet. Und schließlich spielt vielleicht bei manchen auch noch der Naturschutzgedanke eine Rolle, sich gegen einen Skiurlaub zu entscheiden.

Will man seinen Kindern dennoch die Möglichkeit bieten, Skifahren zu erlernen, wären Schulskikurse eine gute Alternative. Auch diese haben pandemiebedingt die vergangenen zwei Jahre abgesagt werden müssen, könnten aber nun bald wieder starten, wie Bildungsminister Martin Polaschek angekündigt hat. Allerdings wird das für die heurige Skisaison zu kurzfristig sein, wie "Hupf Dohle" anmerkt:

Können Ihre Kinder Ski fahren?

Ist es Ihnen wichtig, dass Ihr Kind Ski fahren kann? Wohnen Sie in der Nähe eines Skigebiets, oder machen Sie mit Ihrer Familie Skiurlaub? Vermisst Ihr Kind die Möglichkeit eines Schulskikurses? Und wie war das in Ihrer Kindheit: Haben Sie den Wintersport gelernt? (wohl, 16.2.2022)