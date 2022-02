Äußerungen des Bundeskanzlers sorgen für Aufregung: Lenkt die Regierung in Sachen Impfpflicht ein? Und: Wie geht es mit der Milliarde für die gekippte Impflotterie weiter?

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich in einem Zeitungsinterview zur Impfpflicht geäußert – und damit ein Beben ausgelöst. Viele interpretieren seine Äußerungen als eine Absage an die Impfpflicht. Ob die Regierung hier wirklich einlenkt, ob Nehammer der Kritik einiger Landeshauptleute nachgibt und welche Außenwirkung das Aus für die Impfpflicht hätte, das erklärt Gabriele Scherndl aus dem Innenpolitik-Ressort des STANDARD. Ihr Kollege Sebastian Fellner weiß, wieso die Impflotterie definitiv abgesagt ist und was mit der Milliarde Euro passieren könnte, die dafür vorgesehen war. (red, 14.2.2022)

