"Alle Wunder dieser Welt" verspricht Amazon Prime im allerersten Trailer der Serie "The Lord of the Rings: The Rings of Power".

Die Serie startet am 2. September auf Prime Video und spielt im sogenannten Zweiten Zeitalter oder The Age of Numenor, also lange vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens berühmten Büchern"The Hobbit" und "The Lord of the Rings".

"The Rings of Power" soll alle wichtigen Geschichten aus Mittelerdes Zweitem Zeitalter vereinen: das Schmieden der Ringe, den Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron, die epische Geschichte von Númenor und die letzte Allianz von Elben und Menschen. Showrunner sind J.D. Payne & Patrick McKay.

Fünf Staffeln sind veranschlagt. Diese dürften das Studio wahrscheinlich weit mehr als eine Milliarde Dollar kosten. (red, 14.2.2022)

