"Dieser 'Teich der Liebe' befindet sich in meinem Garten, der 20 Autominuten von meinem Haus entfernt ist. Und er hat mich in den letzten zehn Jahren reichlich belohnt", berichtet Peeka Tuuri (Finnland), dem dieser Schnappschuss gelang: "Zuerst kommen die Frösche, dann die Kröten und schließlich die Molche. Im Jahr 2021 verbrachte ich vier Tage und vier Nächte in ihm. Ich trug einen Trockenanzug mit Argon, viel Unterwäsche und eine Heizweste, um in dem fünf Grad kalten Wasser zu überleben. Ich schwamm und blieb inmitten der Frösche, und schon bald akzeptierten sie mich und meine Kamera als Teil der Szenerie. Die Frösche klettern auf meine Kamera, geben grunzende Laute von sich und quetschen sich zwischen mein Gesicht und die Rückwand der Kamera. Was für ein Erlebnis mit vielen Fotomotiven!"