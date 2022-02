Start-up

"Klein -Amazon" liefert aus steirischem Dorf in die Welt

Im Dorf Saaz in der Oststeiermark hat sich ein europaweit agierendes "Klein-Amazon" mit einigen Millionen Kunden entwickelt. Das große Ziel von Niceshops: In ein paar Jahren will das Start-up an die Börse.