Die Yellow Press staunt, die Modewelt kreischt: Kanye West hat eine Neue! Wir erinnern uns: Kanye, der pummelige, eher langweilig aussehende Rapper, Musikproduzent, Turnschuh-Designer, Kirchenprediger und Trump-Anhänger.

Der Entertainment-Milliardär, der sich nach eigenen Angaben für die Wiedergeburt von Jesus und Michelangelo hält. Glaubt man seiner Exfrau, Reality-TV-Star Kim Kardashian, leidet Mister West an einer schweren bipolaren Persönlichkeitsstörung. Leider akzeptiert er die ärztliche Diagnose nicht. Verweigert, wie sich aus seinen crazy Tweets schließen lässt, hilfreiche Medikamente und Therapien.

Nach vier gemeinsamen Kindern, spät aber doch, zog Kim die Konsequenzen. Sie beschloss, Anwältin zu werden. Dann wünschte sie ihrem Gatten "nur das Allerbeste" und schmiss ihn aus der gemeinsamen XXL-Villa in Malibu. So weit, so beruhigend. Auch A-Lister müssen mit Krankheiten und Beziehungsproblemen dealen.

Mentale Schieflagen

Aktuell könnte es für Kim in ruhigere Gewässer gehen. Sie datet wieder, händchenhaltend sieht man sie an Stränden und vor Gyms rumstehen. Der Neue: Pete Davidson, Star von SNL (Saturday Night Life), die meistgesehene Comedy-Show im US-Fernsehen.

Der junge Pete ist zwar bekennender Borderliner, aber hey! Erstens wohnt er noch bei seiner Mutter, und zweitens ist das bisschen Instabilität und Dauerkiffen die Billiglinie im Vergleich zu seinem älteren Vorgänger: Immerhin wollte Kanye, bar jeder Selbstironie, seine eigene Religion gründen, US-Präsident werden und die Familie auf einer Farm in Montana einsperren.

Darker wird’s nicht

Blöd für Kim: Ein größenwahnsinniger Typ wie ihr Ex lässt sich nicht abservieren. Zuerst bezog er die Villa vis-à-vis. Dann behauptete er, so schreibt man, Pete Davidson hätte Aids. Und dann kam Julia Fox. Markenzeichen der New Yorker Schauspielerin, Performance-Künstlerin und ehemaligen Domina: weit aufgerissene Augen und starrer Blick.

Wie zwei Racheengel machten sie und Kanye, das Glamour-Pärchen aus der Hölle, Modeschauen in Paris und New York unsicher. Crashten jede Party in ihren toxischen Looks. Man merkte gleich: Die meinen’s todernst. (mittlerweile weiß man: die beiden sind nicht mehr zusammen)

Ihre gemeinsamen Gotham-City-Auftritte, das riecht förmlich nach Schreiduellen, Handgreiflichkeiten und falsch dosierten Pillen. Vernünftig sein sollen andere. Mit so einer Psychonummer, da setzt man seine Umgebung erfolgreich schachmatt. Hauptsache, irgendwo brennt’s. Das ist der Plot, wenn Narzissten gekränkt wurden. (Ela Angerer, RONDO, 21.2.2022)