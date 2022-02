1961 wurde die Straßenbrücke eröffnet. Mittlerweile passieren mehr als 20.000 Fahrzeuge am Tag die marode Donauquerung. Harald Dostal / Picturedesk.com

Man schrieb den 19. August des Jahres 2015. Der Landtagswahlkampf in Oberösterreich hatte bereits die heiße Phase erreicht, als man sich quer über die Donau verkehrstechnisch die Hände reichte. Die damaligen schwarzen Landeshauptleute von Ober- und Niederösterreich, Josef Pühringer und Erwin Pröll, verkündeten den Neubau der Donaubrücke bei Mauthausen.

Ein Problem, zwei Lösungen

Der Wahlkampf ist längst geschlagen – und die beiden politischen Hauptakteure von damals sind längst in der Politpension. Geblieben ist die Einsicht, dass Brücken nicht zwingend etwas Verbindendes haben müssen. Denn der Ärger über das Straßenbauprojekt ist vor allem auf niederösterreichischer Seite groß. Eine Bürgerinitiative läuft seit geraumer Sturm gegen das Vorhaben.

Wobei die Ausgangslage Gegnerinnen und Befürworter noch weitgehend eint: Die bestehende Brücke ist schwer marod und steuert unaufhaltsam dem Ende ihrer Tragfähigkeit entgegen. Holzklötze und Winkel aus dem Baumarkt sichern etwa aktuell die Lager der Vorlandbrücke in Pyburg.

Unbestritten ist auch, dass es eine leistungsfähige Donauquerung braucht. Verbindet die Brücke doch mittels der Mauthausener Bundesstraße (B 123) Oberösterreich und Niederösterreich. Die B 123 gilt als die zentrale Verkehrsader des östlichen Mühlviertels und transportiert täglich tausende Pendlerinnen und Pendler zu ihren Arbeitsplätzen nach Niederösterreich und in den südlichen Zentralraum von Linz. Umgekehrt pendeln tausende Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu ihren Arbeitsplätzen nach Mauthausen, Schwertberg und Perg.

Doch hinsichtlich der Ausführung stehen Politik und Bürger an zwei verschiedenen Enden der Brücke. Vonseiten des Landes Oberösterreich gibt man sich aktuell nämlich nicht mehr mit nur einer Querung zufrieden: Die bestehende Brücke soll abgerissen und neu errichtet werden – und nur 0,7 Stromkilometer abwärts eine weitere Brücke gebaut werden. Der Anschluss der beiden Brücken auf niederösterreichischer Seite soll durch eine auf vier Spuren ausgebaute Straße erfolgen, wobei die bestehende Trasse erst 2017 eröffnet wurde.

Niederösterreichische Gallier

Das Gemeindeamt des 3094-Seelen-Ortes Ennsdorf im Bezirk Amstetten liegt in einer unscheinbaren Seitenstraße. Doch dem Besucher wird rasch klar, dass hier der kommunale Haussegen gewaltig schief hängt. An der gläsernen Eingangstür findet sich ein Aushang mit der Überschrift "Leere Versprechungen des Landes". Darunter wird detailliert angeführt, warum das aktuelle Brückenprojekt eigentlich für die Donaufisch’ sei. "4000 Kfz mehr durch Ennsdorf. Vier Spuren zum – und Bypässe am Kreisverkehr Ennsdorf, aber kein Plan, wie es weitergehen soll", steht dort auf einem weiteren Plakat.

Im Sitzungssaal des Gemeindeamtes hat die Führungsriege der Bürgerplattform "Pro Ennsdorf-Windpassing" Platz genommen. Man sei hier "so etwas wie das gallische Dorf", erläutert Herbert Weißenhofer. Von oberösterreichischer Seite werde "krampfhaft" versucht, ein "umweltfeindliches und verkehrstechnisch völlig absurdes Projekt" mit allen Mitteln umzusetzen. "Und auf niederösterreichischer Seite hat man sich einfach über den Tisch ziehen lassen", ärgert sich Weißenhofer.

Realisiert werde nämlich nicht eine leistungsfähige Verbindung der Bezirke Perg (OÖ) und Amstetten (NÖ), sondern man schaffe Umwege für Pendler über Ennsdorf. "Mit der gewählten Variante wird kein einziges Ortsgebiet entlastet, sondern Ortschaften werden mehr belastet. Und hinzu kommt, dass wertvoller Auwald zerstört wird", setzt Ennsdorfs Vizebürgermeister Walter Forstenlechner (SP) nach. Konkret geht man von einer Verkehrszunahme von 29.000 auf etwa 50.000 Fahrzeuge beim Knoten Ennsdorf aus. Weißenhofer: "4000 Kfz täglich mehr durch Ennsdorf."

"Ein zweiter Brenner"

Vor allem aber sieht man in dem geplanten Doppelbrückenschlag eigentlich die Realisierung eines nicht minder umstrittenen Linzer Straßenbauprojekts. In der Landeshauptstadt hat man nämlich jüngst einer stadtnahen Variante einer Ostumfahrung per Resolution eine Absage erteilt – und eine stadtferne Lösung in Betracht gezogen. Jetzt ortet man vonseiten der Bürgerbewegung, dass mit der geplanten Donauquerung ein "erster Teil der Linzer Ostumfahrung "durch die Hintertür" umgesetzt werden soll. Weißenhofer: "Damit wird die neue Donaubrücke zum Nadelöhr einer weiteren Transitroute von Nord- nach Südeuropa quer durch Österreich. Ein zweiter Brenner."

Beim Land Oberösterreich hat man für den bürgernahen Gegenwind kein Verständnis. "Die Ankündigungen der Bürgerplattform, dieses Vorhaben mit allen Mitteln zu bekämpfen, gefährden die Mobilität einer ganzen Region", so der Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Die Anspielung auf eine Verlegung einer zukünftigen Linzer Ostumfahrung in Richtung Ennsdorf bezeichnet Steinkellner als "gezielte Falschinformation", um "ein negatives Stimmungsbild zu erzeugen". (Markus Rohrhofer; 15. 02. 2022)