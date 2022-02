Außerdem eine Reportage über russische Frauen in der Krise, die Comicverfilmung "The Dark Knight" – mit Radiotipps für Dienstag

Widmet ihr Leben dem "Traum vom Fliegen": Aude Lmordant, Pilotin bei der Air France und dreifache Weltmeisterin der Frauen im Kunstflug – Arte, 20.15 Uhr. Foto: Aude Lemordant

19.40 REPORTAGE

Re: Ekatarina sucht das Eheglück – Russische Frauen in der Krise Alleinstehende Frauen gelten in Russland – bis heute – oft als minderwertig. Doch es gibt auch Widerstand: Junge Feministinnen rufen dazu auf, sich endlich von patriarchalen Zwängen unabhängig zu machen. Bis 20.15, Arte

20.15KOMÖDIE

Eddie the Eagle – Alles ist möglich (GB/USA/D 2016, Dexter Fletcher) Mit seinen ungelenken Sprüngen von der Skischanze hielt "Eddie" Edwards die Welt in Atem. Die Komödie zeichnet mit viel Empathie das Porträt eines Exzentrikers, der niemals aufgibt. Bis 22.30, Kabel 1

20.15 DOKUMENTATION

Der Traum vom Fliegen (1–2/2) In zwei Teilen wird die Geschichte der Luftfahrt als immerwährender Wettlauf erzählt. Während es in Aufbruch der Pioniere um Menschen geht, die ihr Leben für den Traum vom Fliegen riskierten, steht in Größenwahn und Machtkampf ab 21.05 Uhr u. a. die Entwicklung von Flugzeugen zu Transportmitteln und Waffen im Fokus. Bis 22.00, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight (USA 2008, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. The Dark Knight ist der mittlere Teil seiner fulminanten Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle. Bis 23.05, ATV

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die neue Belastungsprobe für die Koalition, Naturschutz gegen Wasserkraft, der Bodenverbrauch und die Impfpflicht. Im Studio zu Gast ist Umweltministerin Leonore Gewessler. Bis 22.00, ORF 2

22.00 DOKUMENTATION

Putin – Die Rückkehr des russischen Bären Nach 20 Jahren an der Macht meldet sich Wladimir Putin mit einer Neuauflage des Kalten Krieges auf der Bühne der Weltpolitik zurück. Bis 23.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Schauspielerin Dolores Schmidinger und Schneckenmanufaktur-Inhaber Andreas Gugumuck zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.25 DOKUMENTATION

Makro: Biopiraterie Unzählige Produkte aus Kosmetik, Pharmazeutik und dem Lebensmittelbereich basieren auf dem traditionellen Wissen indigener Völker. Laut internationalen Abkommen sollten diese für ihr Wissen einen fairen Ausgleich erhalten. Allerdings halten sich nur wenige Unternehmen auch tatsächlich an diese Bestimmung. Bis 22.55, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: All You Need Is Love Vier Paare erzählen von ihren über 55 Jahre andauernden Beziehungen und den Problemen, denen sie sich stellen mussten. Ab 23.30 Uhr zeigt die Doku Die Erfindung der Liebe, dass in der Geschichte arrangierte Ehen und religiös-kulturell bestimmte Formen des Zusammenlebens von Mann und Frau dominieren. Bis 0.20, ORF2