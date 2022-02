Lukas hat nicht ganz so viel Auswahl in Peking. Foto: EPA/FRANCK ROBICHON

Instant Noodles schlürfen hier im Pressezentrum von Zhangjiakou alle. Sie sind gratis. Becher mit zwei Sorten der Marke Panpan Foods türmen sich am Snackbuffet, eine rote und eine grüne. Die rote Nudel schwimmt laut Verpackung in Tomaten und Eiern. Die grüne Nudel kommt mit Fleisch, Pfeffer und "Rattan". Es schmeckt tatsächlich so, als ob man in Balkonmöbel beißt. Mit freiem Auge erkennbar sind die Zutaten jedenfalls nicht.



Die Zubereitung ist eine Zeremonie. Deckelfolie abreißen, wichtig: nicht vollständig, nur zu zwei Dritteln! Die Nudeln sind quaderförmig gepresst, das Fleisch muss ich aus einer Plastikfolie quetschen – wie ein Ketchuppackerl beim Wirten. Es endet immer in einer Patzerei. Mit heißem Wasser übergießen. Jetzt kommt der angerissene Deckel ins Spiel: Mit der inkludierten ausklappbaren Plastikgabel kann ich ihn wieder schließen: die Gabel am losen Ende einstechen und zwischen den Zacken am Becherrand fixieren. Nach acht Minuten ist die Suppe fertig, mit der Gabel löffle ich sie aus.

Instant Noodles für immer

Wenn ich abends ins Hotelzimmer komme, grüßt mich der Wasserkocher schon von weitem. Er weiß, er darf gleich zeigen, was er kann. Sein täglicher olympischer Moment quasi. Instant Noodles kommen gleich vor dem Zähneputzen. Ich hoffe, dieses Ritual hört sich in Wien wieder auf.

Panpan Foods ist benannt nach dem berühmten Großen Panda Pan Pan. Mit 31 Jahren war er einst der älteste seiner Art in Gefangenschaft. Im Dezember 2016, sechs Monate nach einer Krebsdiagnose, verstarb er in Chengdu. Ich hoffe, die Nudeln von Panpan Foods sind gesundheitsfördernd, meine Hoffnung ist beschränkt. (Lukas Zahrer aus Zhangjiakou, 14.2.2022)



