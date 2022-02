In dieser Galerie: 2 Bilder Strolz fand nach Seuchenjahren in die Spur. Nach Kombi-Gold ist auch im Slalom mit ihm zu rechnen. Foto: EPA/Horcajuelo guillaume Weltmeister Schwarz war Fünfter in der Kombi. Im Slalom sucht er nach zuletzt mittelprächtigen Ergebnissen weiter nach konstant schnellen Schwüngen. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Ein Rausch kann eine ungemein schöne Sache sein. Abgesehen von den teils verheerenden Nebenwirkungen. Ein Sportler benötigt keinen Alkohol, um ein Glücksgefühl zu erreichen. Geht einem Team im Fußball alles auf, spricht man gern von Spielrausch, schwingt sich ein Skirennfahrer zum Siegläufer auf, ist er meist im Flow. Diesen Zustand zu erreichen ist jedoch mit wesentlich mehr Anstrengung verbunden als etwa ein gewöhnlicher Rausch.

Spitzensportler könnten Lieder davon singen, welche Geduld es erfordert, ganz oben anzukommen. Johannes Strolz musste 29 werden, bis ihm im Jänner beim Slalom in Adelboden der erste Weltcupsieg gelang. Bei Olympia legte der Vorarlberger mit Gold in der Kombination nach. Strolz befindet sich nach jahrelanger konsequenter Arbeit in einem Flow. Marco Schwarz hingegen ist seit dem Comeback nach einer Sprunggelenkverletzung auf der Suche nach seiner Bestform. Mal attackiert er zu viel, mal zu wenig. Just bei Olympia wirkt er verunsichert und steht am Mittwoch im Slalom (3.15 und 6.45 Uhr, live ORF 1) mit dem Rücken zur Wand.

Selbst ist der Mann

Was also tun, fragte der DER STANDARD Strolz. "Ich kenne das nur allzu gut, wie es ist, wenn man spürt, es eigentlich besser zu können, aber nicht hinkriegt", sagt der Shootingstar im ÖSV. "Das Harte in dem Geschäft ist, dass einem dabei niemand wirklich helfen kann." Personen im Umfeld wollen helfen, schlussendlich müsse man es aber "aus eigener Kraft irgendwie auf die Reihe kriegen".

Schwarz verfügt über die nötige Qualität. Er ist Kombinationsweltmeister, hat vergangene Saison den Slalomweltcup gewonnen. Strolz: "Er ist ein großartiger Skifahrer, weiß, wie es geht. Er muss wieder das Gefühl kriegen und das Vertrauen gewinnen, damit er richtig befreit darauf losfahren kann."

Als Teamkollege könne man unterstützend einwirken, miteinander eine lustige Zeit haben. Sich Standardparolen vorzusagen bringe nichts. Sinnvoll sei, schnell in den Teamalltag zurückzufinden, so Strolz. Dann komme auch irgendwann wieder der Flow zurück.

Er ist ein beglückendes Gefühl, ein Zustand des Aufblühens. Die Kärntner sagen gern: Wenn’s laft, dann laft’s. Dabei werden auch ekstatische Trancezustände erreicht. Als Gründer der Flow-Theorie gilt übrigens der 2021 verstorbene ungarische Glücksforscher Mihály Csíkszentmihályi. Es braucht volle Konzentration auf eine komplexe, oft schnell ausgeführte Tätigkeit, ein Gefühl der Kontrolle und den Einklang von Anforderung und Fähigkeit. Gefühle wie Angst oder Unsicherheit sind dabei nicht förderlich.

In der Mitte liegt die Kraft

Dienlich ist neben guter Form freilich auch perfekt abgestimmtes Material. Strolz ist dafür selbst verantwortlich, nachdem er Ende vergangener Saison wegen ausbleibender Resultate aus dem A-Kader des ÖSV geflogen ist. Er wird zwar von seiner Skifirma Head unterstützt. Um das Feintuning der Kanten kümmert er sich aber weiter selbst. Das sei entscheidend im Slalom und eine entspannende Tätigkeit, die ihm Spaß mache und auch förderlich sei, seine Mitte zu finden.

Also geht Strolz am Mittwoch auf eine Medaille los. "Ich denke, dass alles möglich ist. Ich habe in Adelboden gezeigt, dass ich ganz nach vorne fahren kann. Uns erwartet ein cooles Rennen, weil die Saison gezeigt hat, dass viele Athleten schnell fahren können und im Rennen ihre Leistung abrufen können. Es wird sicher unheimlich spannend und uns allen alles abverlangen", sagt der Vorarlberger, der ein gutes Gefühl hat, "dass ich mit dem Standard-Set-up, das ich meistens hergenommen habe, gut aufgestellt bin."

Generell sei er mit dem, was passiert ist, schon sehr zufrieden. "Für mich ist die ganze Saison so ein Traum, dass alles was jetzt noch kommt, eine Draufgabe ist. Der erste Weltcupsieg war schon super für mich, mehr als ich mir erträumen konnte. Und jetzt mit der Goldmedaille ist es um ein Vielfaches mehr."

Auch Matt und Feller hoffen

Mit Michael Matt hat der Bronzemedaillengewinner von Pyeongchang 2018 nach einer Durststrecke mit Platz vier in Kitzbühel zurück an die Spitze gefunden. Er ist zuversichtlich, nachdem er sich rasch mit dem chinesischen Kunstschnee angefreundet hat. Und er hofft auf eine selektive Kurssetzung, zumal die Piste über keine ansprechenden Kriterien verfüge. Ein Wunsch, dem Slalom-Coach Marko Pfeifer als Kurssetzer im ersten Durchgang wohl nachkommen wird.

Mit Manuel Feller zählt der Sensationsdritte im Nightrace von Schladming (Von Platz 28 zur Halbzeit auf das Podest) zu den Favoriten, auch wenn er kein Freund des aggressiven Schnees und im olympischen Riesentorlauf gescheitert ist. Aber der Tiroler hat vor seiner Corona-Pause während der Kitzbühelrennen auch als Zweiter in Adelboden und Fünfter in Wengen Respektables geliefert, nachdem er davor zweimal en suite ausgefallen war.

Und ein Comeback von Schwarz auf dem Podest wäre freilich eine ungemein schöne Sache. (Thomas Hirner, 15.2.2022)