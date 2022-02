Ein gewisses Grundrauschen im Ohr haben die meisten. Wird das Geräusch so stark, dass es vom Schlaf abhält, spricht man von einem Tinnitus. Foto:Getty Images/iStockphoto/ Layla Bird

Bei den einen ist es ein Summen, bei anderen ein Rauschen oder Piepsen. Manche hören ständig einen Wasserfall, bei einigen scheint es permanent an der Tür zu klopfen. Ungefähr jeder vierte Mensch hört laut einer australischen Umfrage regelmäßig Geräusche ohne externe Lärmquelle.

Corona könnte solche Hörbeschwerden verstärkt haben. Monate nach einer Covid-19-Infektion klagen Betroffene vermehrt über Tinnitus und veränderte Geräuschwahrnehmung. Laut einer Studie zweier Wissenschafter der Universität Manchester trat bei 14,8 Prozent nach einer Infektion ein Tinnitus auf, bei 7,6 Prozent kam es zu Hörverlusten. Die Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Corona und Gehörerkrankungen seien aber noch dünn gesät. Die Forschenden kommunizieren ihre Aussagen deshalb selbst unter Vorbehalt, es fehlen noch systematische Hörtests und breite Studien.

In Österreich geht man von etwa einer Million Menschen mit chronischen Geräuschen im Ohr aus. "In Wahrheit kann man nicht genau sagen, wie viele betroffen sind. Man weiß nur, dass es wirklich häufig ist", sagt Silvio Pötschner, HNO-Arzt mit Tinnitus-Praxis. Ein gewisses Grundgeräusch im Ohr hätten die meisten, das sei aber nicht gleich ein Tinnitus: "Die Übergänge sind fließend, daher variieren die Zahlen so." Von einem Tinnitus spreche man erst, wenn das Geräusch tagsüber zu hören ist und es so stark in den Vordergrund rückt, dass man nicht mehr schlafen kann.

Vielschichtige Ursachen

Wird der Ton im Ohr zu belastend, beginnt die Suche nach der Ursache. "Der Tinnitus wird zwar mit dem Ohr wahrgenommen, hat aber sehr oft ganz andere Auslöser", erklärt Pötschner. Häufig führen Lärmschäden, Erkrankungen wie eine chronische Mittelohrentzündung oder Altersschwerhörigkeit zu einem Tinnitus. Aber auch Stoffwechselerkrankungen, erhöhter Blutdruck, Kreislaufprobleme, Verspannungen oder Stress können dem Piepsen zugrunde liegen: "Ein ungesunder Lebensstil führt zu einer Störung der Durchblutung. Dadurch werden die Organe schlechter mit Sauerstoff versorgt, und das wiederum kann die Nerven im Hörsystem schädigen."

Die Ursachenfindung ist in der Praxis demnach ein Ausschlussverfahren, die Basis dafür ein ausführliches Gespräch mit dem oder der Betroffenen. Nach Hörtests und Röntgenuntersuchungen könne man rasch feststellen, ob das Problem im Ohr oder anderswo liegt: "Man ist dabei vor allem darauf angewiesen, was der Patient erzählt. Das ist der große Nachteil."

Auch an die wahrgenommene Lautstärke des Phantomgeräuschs könne man sich nur herantasten: "Man spielt ein Geräusch vor und fragt immer wieder nach: Ist das ähnlich laut wie Ihr Tinnitus?", berichtet Pötschner aus der Praxis. Es gebe keine objektive Messung. "Man kann nicht sagen, jemand habe beispielsweise einen Tinnitus mit Stärke 7 von 10."

Künftig könnte sich das ändern. Ein Team des Karolinska-Instituts Stockholm hat nun eine Methode untersucht, die einen Tinnitus quantifizierbar macht.

Bei der "Hirnstamm-Audiometrie" werden Elektroden auf die Stirn geklebt und so Hirnsignale abgelesen. Während Betroffene Töne wahrnehmen, wird die elektrische Aktivität in der Hörbahn, die Teil des Gehirnstamms ist, gemessen. Das Verfahren an sich ist zwar nicht neu, bisher war allerdings nicht klar, ob die Methode zuverlässig wahrgenommene Geräusche nachweisen kann. Die Studie bestätigt nun das Verfahren und auch den Umstand, dass die Hirnstamm-Audiometrie ein sensitiver Biomarker für die Erkennung von chronischem Tinnitus ist.

"Bei Tinnitus gibt es eine Überaktivität im Hörzentrum, das ist im Schläfenlappen des Gehirns", erklärt Pötschner. In der Studie wich die Hirnstammaktivität jener Probandinnen und Probanden mit Tinnitus klar ab von jenen, die keine derartigen Symptome haben.

Psychische Belastung

Mit einem objektiven Kriterium könnte künftig auch der Behandlungserfolg gemessen werden – und der ist bei Tinnitus gut: "Oft sind Ursachen völlig harmlos, etwa Verspannungen. Wird das entsprechend behandelt, tritt der Tinnitus in den Hintergrund. Betroffene wissen dann, woher der Ton kommt. Dadurch fühlen sie sich weniger gefährdet, und das ist eine Form der Heilung", betont Pötschner.

Am Ende gehe es schließlich trotz objektiver Messmethoden um den subjektiven Leidensdruck. "Der ist sehr unterschiedlich. Es kommt dabei auch stark auf die psychische Befindlichkeit an", weiß Pötschner.

Das ständige Geräusch im Ohr kann mental belastend sein und das Leiden immer weiter verschlimmern: "Eine Frau, die Opfer häuslicher Gewalt wurde, hat möglicherweise einen Hörschaden, aber es ist vor allem auch etwas Emotionales. Der Tinnitus kann verstärkt werden, weil ihr Unrecht passiert ist."

Oft ist Psychotherapie daher ein wichtiger Ansatz, die Heilungsraten seien hoch. Die psychische Reaktion auf das ständige Piepsen und Rauschen führt zur eigentlichen Belastung – und die sei gut heilbar. Auch wenn das Geräusch nicht verschwindet, sinkt der Leidensdruck: "Manchmal ist es keine Heilung im Sinne von Befreiung vom Tinnitus, aber eine Befreiung vom Leiden durch den Tinnitus." (Magdalena Pötsch, 15.2.2022)