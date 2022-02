Věra Jourová, Vizepräsidentin der EU-Kommission und Kommissarin für Werte und Transparenz, bereitet ein Anti-SlAPP-Gesetz vor. Foto: AFP/JOHN THYS

Hier sind die Mediennews vom Montag:

Einschüchterungsklagen gegen Journalisten auf dem Vormarsch – Statt mit Recherchen müssen sich Medienvertreter immer öfter mit Anwälten beschäftigen. Presseclub Concordia bietet mit "Rechtsdienst Journalismus" Hilfe

Ex-Redakteurin Dobler erhebt schwere Vorwürfe gegen "Exxpress" – Dobler wurde wegen eines Tweets entlassen. Dieser entspreche aber der Blattlinie, argumentiert sie in ihrer Klage. "Exxpress" sieht "völlig unrichtige Vorwürfe"

Userinnen und User verbrachten im Jänner 5,3 Millionen Stunden auf derStandard.at – Bei der Usetime pro Visit liegt DER STANDARD mit 6:46 Minuten auf Platz eins unter den großen österreichischen Medienangeboten

"Hohes Haus" auf ORF 2 über Schlepperbanden: Magic Life Moria und Club Kara Tepe – Die Sendung berichtete über ein Thema, das in letzter Zeit etwas in den Hintergrund gerückt war

Kontroverse: Adidas wirbt mit nackten Brüsten – Ob Body-Positivity oder Effekthascherei – der Sportartikelhersteller generiert Aufmerksamkeit für eine neue Sport-BH-Linie

Amazon Prime veröffentlicht ersten Trailer zu "The Lord of The Rings" – Serie startet am 2. September und spielt im Zweiten Zeitalter

Montags um 17.30 Uhr "Studio 2" auf ORF 2: Zum Tee mit Waren aller Arten – Christof Stein, Experte für Altwaren, hat mittlerweile eine große analoge Fangemeinde

Ninja Warriors Austria, Lemon Tree und Rammbock: TV-Tipps für Montag – Supermarkt-Check Österreich, Thema, Kulturmontag und 3 Tage in Quiberon – mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!