In Niederösterreich zahlt ein Gastwirt 99 Euro Grundumlage an die Wirtschaftskammer, in Vorarlberg 317. Die Höhe gleicht einem Zufall und hängt vom Standort ab

Kaffeehaus ist in Österreich nicht gleich Kaffeehaus. Der Standort bestimmt die Höhe des Pflichtbeitrags für die Wirtschaftskammer. Foto: Imago Images

Wien – Der Föderalismus treibt nicht nur in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie Blüten. Auch in der Wirtschaftskammer werden die Segnungen der Regionalität bisweilen zum Fluch. Das trifft insbesondere auf die Kammerumlagen zu, also jenes dreistufige System der gesetzlichen Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich, deren Pflichtbeiträge den Bundes- und Landeskammern ihre Einnahmen sichern.

Dieses System ist nicht nur für Laien undurchschaubar, auch Auskenner blicken kaum durch. Sachliche oder fachliche Argumente, warum ein Gastwirt in Niederösterreich für seine Betriebsstätte pro Jahr einen Pauschalbetrag von 99 Euro an Grundumlage zahlt, sein Pendant in Tirol aber 180, lassen sich in der Kammerordnung nicht aufspüren. Dabei ist das noch gar nicht alles, was Tiroler Wirte zu berappen haben. Denn zum Fixum kommt je nach Zahl der Sitzplätze im Lokal ein Aufschlag auf die Grundumlage. Von 51 bis hundert Sitzplätze steigt selbige um 70 Euro, ab 101 Sitzplätze sind 120 Euro fällig.

Föderale Kammeralistik

Alles legal, heißt es in der Kammer, die auf die Autonomie der Landeskammern und Fachgruppen verweist.

Höchst unterschiedlich sind auch die Grundumlagen innerhalb einer Branche, etwa der Gastronomie-Fachgruppen der übrigen Bundesländer. Die oberösterreichische Landeskammer verlangt einen Fixbetrag pro Betriebsstätte in der Höhe von 119 Euro, die steirische 137 Euro, während sich der Fixbetrag in Salzburg auf 150 Euro beläuft, im Burgenland auf 203 Euro, in Wien auf 223 und in Kärnten auf 250 Euro.

Die Gastronomie-Fachgruppe in Vorarlberg schert aus. Sie verlangt von ihren Pflichtmitgliedern keinen Einheitsbetrag, aber die höchsten gestaffelten Beträge: Für Gasthäuser oder Restaurants bis 50 Plätze sind 317 Euro zu zahlen, von 51 bis 100 Plätzen 499 Euro und ab 101 Sitzplätzen sind 689 Euro fällig.

93 Fachgruppen

Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Denn wie die neun Gastronomie-Fachgruppen machen es die – 2015 im Zuge der Fachorganisationsreform auf insgesamt 93 eingedampften – Branchen-Fachgruppen. Jede legt ihre Mitgliedsbeiträge autonom fest. Das führt zu geradezu grotesken Unterschieden: Medienbeobachter in Niederösterreich zahlen schlanke 40 Euro Grundumlage pro Jahr, jene in der Steiermark 140. Unternehmensberater und -beraterinnen in Wien haben 65 Euro abzuliefern, ihre Pendants in Kärnten jedoch 165 Euro.

Oben drauf kommt als Spitze der Kammerpyramide die Bundeswirtschaftskammer mit ihren sieben Sparten und dutzenden Fachverbänden, denen die Landeskammer-Fachgruppen angehören. "Absurd und ungerecht" nennt die Vorsitzende der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, die historisch gewachsene Kammersystematik.

Zwei Mal Umsatz

Das sieht auch der Gastronom Sepp Schellhorn so, bis vor wenigen Monaten für die Neos im Nationalrat. "Die Grundumlage müsste für alle Kammermitglieder gleich sein, mit dem Umsatz pro Sitzplatz hat das nichts zu tun." Denn mit Kammerumlage 1 und Kammerumlage 2 gibt es ohnehin ein vom Umsatz abhängiges Instrument (KU1) und ein von der Lohnsumme, also der Zahl der Beschäftigten, abhängiges.

Die Höhe der Grundumlage wird pro Kalenderjahr autonom von der Fachgruppentagung beziehungsweise vom Fachverbandsausschuss festgelegt, hält man in der Bundeswirtschaftskammer dagegen. Ausschlaggebend für die Höhe ist das sogenannte Bedarfsdeckungsprinzip: Die Grundumlage darf nur so hoch sein, wie das zur Deckung der in der jeweiligen Organisation entstehenden Aufwendungen und zur Bildung angemessener Rücklagen erforderlich ist. Eine Rolle spielt dabei auch die Zahl der Fachgruppenmitglieder, die "die erwachsenden Aufwendungen zu tragen haben. Die Höhe ergibt sich also aufgrund von unterschiedlichen Aufwendungen und Projekten in den Bundesländern", wird betont. Basis seien Bruttolohn- und Gehaltssumme, Zahl der Beschäftigten oder Betriebsmittel ebenso wie die Zahl der Betriebsstätten oder die Sozialversicherungsbeitragssumme.

Volle Geldspeicher

"Das ist nicht mehr zeitgemäß", attestiert Jungwirth, der die enormen Rücklagen der Kammer (1,645 Milliarden Euro oder 163 Prozent der jährlichen Einnahmen) ebenso ein Dorn im Auge sind wie die PR-Ausgaben. Während der Pandemie sanken wohl die Einnahmen um 150 Millionen Euro dank der Corona-Staatshilfen für Unternehmen wurden die Rücklagen aber nur um rund 80 Millionen Euro reduziert.

Diese Art der Finanzierung sei intransparent, zementiere "den aufgeblähten Apparat mit 9200 Funktionären und Beschäftigten allein in den Bundesländern ein, während die Mitgliedsbetriebe unter der Pandemie leiden". Die Grünen fordern neben einer Beitragssenkung eine grundlegende Kammerreform, beginnend mit der Zusammenführung aller Branchengremien zu einem bundesweiten Ausschuss. Eine der vornehmsten Aufgaben der gesetzlichen Interessenvertretung Wirtschaftskammer sei es, Gesetznovellen, die Berufsgruppen betreffen, zu prüfen, sagt Grüne-Wirtschaft-Chefin Jungwirth. "Diese Verhandlungen zu wirtschaftspolitischen Materien finden fast ausschließlich auf Bundeskammerebene statt." (Luise Ungerboeck, 15.2.2022)