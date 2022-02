Satellitenbilder zeigen den russischen Aufmarsch in Belarus. In Bezug auf allfällige Flüchtlingsbewegungen ist derzeit "nichts in Vorbereitung", heißt es vom Innenministerium. Foto: EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Die Voraussagen, die vergangene Woche aus dem Weißen Haus nach außen gedrungen sind, klingen erschreckend. Sollte sich Russlands Präsident Wladimir Putin entscheiden, mit seiner Armee die Ukraine anzugreifen, dann hätte dies dramatische Folgen, weit über die politische und wirtschaftliche Dimension hinaus. 25.000 bis 50.000 Männer, Frauen und Kinder in der Ukraine könnten getötet werden, die USA rechnen in einem solchen Fall zudem mit "Millionen Menschen auf der Flucht".

Zumindest in Bezug auf allfällige Flüchtlingsbewegungen sei derzeit "nichts in Vorbereitung", sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag zum STANDARD. Auch in einem solchen Fall gehe man "nicht von einer unmittelbaren Auswirkung auf Österreich" aus. Schon nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland 2014 waren nur wenige Schutzsuchende aus der Ukraine nach Österreich gekommen. Die meisten blieben als Binnenflüchtlinge im eigenen Land; die anderen wanderten aus Polen oder der Slowakei nicht weiter in den Westen.

2014 ersuchten 455 Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich um Asyl an, in den Jahren der großen Fluchtbewegung aus dem Mittelmeerraum 2015 und 2016 waren es 508 respektive 374. Im ersten Pandemiejahr 2020 erreichte die Zahl von Schutzanträgen ukrainischer Staatsangehöriger in Österreich mit 95 gar einen Tiefpunkt.

Abwarten, dann bewerten

Um eine konkrete Lageeinschätzung des Verteidigungsministeriums befragt, blieb man auch am Montag bei der Auskunft vom Sonntag: Für dieses Szenario "müssen wir uns nicht speziell vorbereiten, da wir uns ohnehin immer in Vorbereitung befinden". Auch aus dem Außenministerium – das beim Verteidigungsministerium formell einen Einsatz des Bundesheeres anfragen müsste – war am Montag nichts Konkretes zu erfahren. Alle mit der Causa potenziell befassten Ministerien scheinen abwarten zu wollen, bevor sie mit Informationen und Lagebewertungen an die Öffentlichkeit gehen.

Schon am Sonntag hatte der STANDARD auf Nachfrage erfahren, dass die Botschaft Österreichs in Kiew vorerst geöffnet bleibe. In der Ukraine gebe es zwar eine "dynamische Lage"; eine Reisewarnung, wie sie viele andere europäische Staaten schon ausgesprochen haben, gab es aber auch Montag vorerst nicht.

OSZE-Österreich bleibt

Vorerst im Land bleiben auch die österreichischen Vertreterinnen und Vertreter der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ostukraine. Anders als die USA und andere Staaten plant Österreich keinen Abzug. "So wie auch das österreichische Botschafterpersonal in Kiew die Stellung halten wird, wird Österreich auch weiterhin die SMM (Sonderbeobachtungsmission, Anm.) personell unterstützen", so das Außenministerium zur APA. Von den derzeit zwölf österreichischen Mitgliedern befänden sich vier in den Separatistengebieten von Donezk und Luhansk. (mesc, gian, bri, red, 14.2.2022)