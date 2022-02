Konnte nicht nachweisen, dass die Zeitung aus Bosheit gehandelt habe: Sarah Palin. Foto: AFP / Michael M. Santiago

New York – Ein Richter hat den Prozess der konservativen US-Politikerin Sarah Palin gegen die Zeitung "New York Times" wegen Fehlern in der Berichterstattung abgewiesen. Palin und ihre Anwälte hätten nicht nachweisen können, dass die Zeitung aus Bosheit gehandelt habe, argumentierte Richter Jed Rakoff am Montag in New York laut US-Medienberichten.

2017 Klage eingereicht

Palin hatte 2017 Klage wegen Verleumdung eingereicht, weil das einflussreiche Blatt fälschlicherweise einen Zusammenhang zwischen Schüssen auf eine Politikerin in Arizona 2011 und Aussagen von Palin hergestellt hatte. Die Behauptungen wurden in einem Kommentar der "New York Times" aufgestellt und später berichtigt.

Palins Anwälte hatten in ihren Eröffnungsplädoyers argumentiert, die falschen Aussagen hätten der Karriere der ehemaligen Gouverneurin von Alaska geschadet, die 2008 auch für das Amt der Vizepräsidentin kandidiert hatte. Dagegen sagte die Verteidigung der "New York Times", es habe sich um ehrliche Fehler gehandelt, nicht um eine absichtliche Falschdarstellung. (APA, 15.2.2022)