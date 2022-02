Bei passionierten Leserinnen und Lesern ist klar: Es gibt kaum eine schönere Beschäftigung, als sich ein Buch zu schnappen und zu lesen. Dementsprechend voll sind bei den meisten auch die Bücherregale. Und so werfen viele beim Besuch bei Bekannten gern einen Blick auf deren Buchsammlung – man könnte ja vielleicht noch welche entdecken, die man noch nicht gelesen hat. Doch was, wenn man dort kaum Bücher vorfindet? Die simple Antwort darauf lautet womöglich: Die Person liest einfach nicht gern.

Keine Zeit, keine Lust – nicht immer zählt Lesen zu den Hobbys. Foto: RichVintage Getty Images

Das kann viele Gründe haben. Zum Beispiel, dass man im Alltag einfach zu wenig Zeit hat oder andere Aktivitäten bevorzugt. Manche arbeiten in Bereichen, in denen sie tagein, tagaus mit dem Lesen von Texten beschäftigt sind – am Abend zu Hause dann noch die Muße zu finden, einen Roman oder ein Sachbuch zu lesen, ist einfach nicht mehr drinnen. Aber nicht nur an Muße, sondern auch an der fehlenden Motivation und Aufmerksamkeitsspanne kann es liegen, wenn jemand nicht gern liest. Um in den Lesefluss zu kommen, muss man sich auf Geschichten einlassen können – vor allem für jene, die selten lesen, ist das oft eine Herausforderung. Wer nach zehn Seiten kaum noch die Motivation aufbringt, die Seiten umzublättern, lässt es dann doch meist lieber sein.

Wie ist das bei Ihnen?

Aus welchen Gründen lesen Sie nicht gern? Oder haben Sie Phasen, in denen Sie mehr Motivation dafür aufbringen? War das immer so, oder hat sich das im Lauf Ihres Lebens so entwickelt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 17.2.2022)