Foto: Flughafen Wien: Halb so viele Gäste wie vor der Krise, Aufwärtstrend Luftfahrt/Tourismus/Ergebnisse/Flughafen Wien/Österreich/Wien - Passagierzahl am Flughafen Wien im Jänner um 55 Prozent unter Wert von Jänner 2019 - Aber vier Mal mehr Reisende als im Jänner 2021 Wien/Schwechat (APA) Der Flughafen Wien hat zu Jahresbeginn weiterhin deutlich weniger Passagiere abgefertigt als vor der Coronakrise, verzeichnete jedoch im Vergleich zum Jänner vergangenen Jahres ein deutliches Plus. Die Zahl der Reisenden betrug mit 819.674 Passagieren vier Mal mehr als im Jänner 2021, lag aber um 55,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Jänner 2019, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte. Die Passagierzahlen der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive Malta Airport und Flughafen Kosice lagen im Jänner 2022 zwar noch um 55,4 unter dem Vorkrisenniveau (Jänner 2019), waren aber mit 991.442 Reisenden mehr als viermal so hoch wie im Jänner des Vorjahres. Am Flughafen Wien ging die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber dem Vorkrisenmonat Jänner 2019 um 56,1 Prozent zurück, jene der Transferpassagiere um 52,2 Prozent. Bei den Flugbewegungen gab es ein Minus von 46,1 Prozent, beim Frachtaufkommen von 2,1 Prozent. Am Airport Malta sank das Passagieraufkommen im Vergleich zu Jänner 2019 um 56,5 Prozent. Der Flughafen Kosice verzeichnete einen Rückgang bei den Reisenden um 52,6 Prozent.

Wien/Schwechat – Der Flughafen Wien hat auch zu Jahresbeginn deutlich weniger Passagiere abgefertigt als vor der Corona-Krise, aber im Vergleich zum Jänner 2021 ein deutliches Plus verzeichnet. Die Zahl der Reisenden war mit 819.674 viermal so hoch wie im Jänner 2021, aber um 55,2 Prozent niedriger als im Vorkrisenmonat Jänner 2019, teilte der Flughafen am Dienstag mit.

Deutlich unter Vorkrisenniveau

Die Passagierzahlen der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive Malta Airport und Flughafen Košice lagen im Jänner 2022 zwar noch um 55,4 unter dem Jänner 2019, waren aber mit 991.442 Reisenden mehr als viermal so hoch wie im Jänner des Vorjahrs.

Am Flughafen Wien ging die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber dem Jänner 2019 um 56,1 Prozent zurück, jene der Transferpassagiere um 52,2 Prozent. Bei den Flugbewegungen gab es ein Minus von 46,1 Prozent, beim Frachtaufkommen von 2,1 Prozent.

Am Airport Malta sank das Passagieraufkommen im Vergleich zum Jänner 2019 um 56,5 Prozent. Der Flughafen Košice verzeichnete einen Rückgang um 52,6 Prozent. (APA, 15.2.2022)