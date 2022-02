Will mit seinem Podcast das Phänomen Bitcoin verständlich machen: Niko Jilch. Foto: Niko Jilch

Wien – Der Wiener Finanzjournalist Niko Jilch startet einen multimedialen Podcast rund um die Welt von Bitcoin, Geld und Finanzen: Das Ziel von "Was Bitcoin bringt" sei es, "das Phänomen Bitcoin verständlich zu machen und für bessere Information zu sorgen", so Jilch am Dienstag in einer Aussendung. Dafür werden jede Woche eine Persönlichkeit aus der Welt von Bitcoin, Börse, Finanzen und Politik eingeladen.

Die Folgen erscheinen als Audio-Podcast und als Youtube-Video. Zusätzlich gibt es einen Newsletter, mit dem Jilch die Community am Laufenden halten will. Diese Formate seien "perfekt um über die digitale Zukunft des Geldes zu berichten", so Jilch, der acht Jahre in der Wirtschaftsredaktion der "Presse" arbeitete. Von 2019 bis 2022 war er beim Thinktank Agenda Austria für die Themen Geldanlage und Kryptowährungen zuständig. Außerdem schreibt Jilch eine Kolumne als Geld- und Bitcoin-Experte der Digitalplattform "Brutkasten". Sein neuer Podcast wird in den Studios von Domotion in Wien produziert. (red, 15.2.2022)