Max Heidegger (r.) spielt eine bärenstarke Saison in der deutschen Bundesliga: Im Schnitt scort der 24-Jährige 15,7 Punkte im Schnitt für Oldenburg. Foto: Imago/Lackovic

Wien/Tel Aviv – Österreichs Männer-Basketball ist um einen Hoffnungsträger ärmer. Max Heidegger, Sohn des ehemaligen Tiroler Weltcup-Skirennläufers Klaus Heidegger, hat sich entschieden, dass er für Israel spielen will. Er scheint im vorläufigen 24-Mann-Kader für die beiden Länderspiele gegen Deutschland in der WM-Qualifikation auf, die am 25. und 28. Februar stattfinden. ÖBV-Teamchef Raoul Korner reagierte gewohnt sportlich.

"Ich hätte ihn gern gehabt", aber "es ist seine (Heideggers, Anm.) Entscheidung", sagte der 47-jährige Wiener zur APA – Austria Presse Agentur. "Ich werde mit jenen arbeiten, die für Österreich spielen wollen."

Heidegger (24), der einen US-amerikanischen und eine israelischen Pass besitzt, hatte im vergangenen Sommer an einem Trainingscamp der ÖBV-Männer in St. Pölten teilgenommen und zwei Testspiele gegen Rumänien bestritten. Mit 35 und 19 Punkten war der in Los Angeles geborene Guard jeweils Topscorer. Warum der 24-Jährige nun doch nicht für Österreich auflaufen will, ist nicht bekannt.

Israel hat das Ticket für die Europameisterschaft 2022 gelöst, die im September in Szene geht. In der ersten Runde der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2023 führt die IBBA-Auswahl nach zwei Spieltagen und vor den Duellen mit Deutschland ungeschlagen die Gruppe D an. Heidegger steht bei Maccabi Tel Aviv unter Vertrag und wurde für die laufende Saison an die Baskets Oldenburg verliehen, die am Mittwoch in der BBL auf BBC Bayreuth mit Korner als Coach treffen.

Österreichs Männer bestreiten kommende Woche zwei weitere Partien in der ersten Runde der Vorqualifikation zur Europameisterschaft 2025. Sie gastieren als Leader der Gruppe A mit 2:0-Siegen in Zypern (24. Februar, 18.00 Uhr MEZ) und in der Schweiz (27. Februar, 16.00 Uhr). Korner zieht sein Team am Sonntagnachmittag in Wien zusammen. (APA, 15.2.2022)