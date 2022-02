Und wie lange ist das bei Ihnen her? Hand aufs Herz: Ich kann beim besten Willen nicht sagen, wann ich das letzte Mal "Flaschendrehen" gespielt habe. Und – nochmals Hand aufs Herz – so erotisch prickelnd wie in den Erzählungen (die über die Jahre dann immer glorreicher wurden) war das in meinen Teenagertagen auch nicht: (M)ich erwischte so gut wie immer die Falsche. Oder aber die Zielperson verließ kreischend den Raum. Oder … egal.

Kurz gesagt: Flaschendrehen war zwar in Teenagerkomödien immer, in der Echtwelt aber so gut wie nie ein funktionierender "Schuhlöffel" für amouröse Erkundungen und Abenteuer. Aber öffentlich zugeben würde ich das natürlich nie.