Dieser Dinosaurier steht in keinem Zusammenhang mit IBM. Foto: imago images/NurPhoto

Ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien "Dinobabys", deren "Spezies" mit dem Verlassen des Unternehmens "aussterben" sollte. Sie würden "nichts von sozialen Netzwerken" verstehen, da sie keine Digital Natives seien. Das sei "eine echte Bedrohung für uns". Diese Aussagen sollen laut einer US-amerikanische Klage wegen Altersdiskriminierung ehemalige IBM-Führungskräfte getätigt haben.

Die Anwälte der Klägerin haben demnach Beweise für eine "höchst belastende Haltung gegenüber älteren Arbeitnehmern seitens zweier ehemaliger IBM-Manager". Die Beschuldigten haben den Softwarekonzern bereits 2020 verlassen. Ihre Namen wurden geschwärzt, auch ihre frühere Position im Unternehmen ist unbekannt.

Unterstützende Klage

Laut "Ars Technica" soll mit der Einreichung eine Klage vom Juli 2021 unterstützt werden, für die die Klägerin Denise Lohnn ein Urteil im Schnellverfahren beantragt hat. Lohnn ist verantwortlich für die Vollstreckung des Testaments ihres Ehemanns – eines ehemaligen IBM-Mitarbeiters, der nach seiner Entlassung Suizid beging. Die interne Unternehmenskommunikation spiegelt ihr zufolge "die Altersfeindlichkeit in den höchsten Rängen von IBM" wider.

In mehreren E-Mails sollen die Beschuldigten unter anderem diskutiert haben, dass der Prozentsatz an beschäftigten "Millennials" viel niedriger sei als bei der Konkurrenz. Demnach habe Accenture einen Millennial-Anteil von 72 Prozent, IBM liege hingegen bei 42 Prozent. "Ehrlich gesagt denke ich, dass wir diese Praxis beenden sollten – sie bedeutet Überbezahlung, schafft Blockaden und hemmt die Einbringung neuer Ideen von außen", werden sie in der Klagsschrift zitiert.

Stellungnahme

In einer Stellungnahme stellt IBM klar: "Einige Formulierungen in E-Mails zwischen ehemaligen IBM-Führungskräften, über die berichtet wurde, entsprechen nicht dem Respekt, den IBM seinen Mitarbeitern entgegenbringt, und spiegeln, wie die Fakten eindeutig zeigen, nicht die Praktiken oder Richtlinien des Unternehmens wider." Der "New York Times" sagte der Konzern, man habe sich "aufgrund von Veränderungen in der Geschäftslage und der Nachfrage nach bestimmten Fähigkeiten" von den Mitarbeitern getrennt, nicht aber wegen ihres Alters. (red, 15.2.2022)