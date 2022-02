Dem AMS stehen im Burgenland heuer mit 48,5 Millionen Euro mehr Fördermittel zur Verfügung als im vergangenen Jahr. Rund die Hälfte davon geht ins Südburgenland. Foto: Landesmedienservice Burgenland

Burgenland – Im Jänner waren im Burgenland 10.493 Menschen auf Arbeitssuche, weitere 1838 in einer Schulung. Was die nackten Zahlen allein nicht hergeben, zeigen Vergleiche zum Vorjahreswert und jenem von 2020. Die Arbeitslosigkeit sinkt im Burgenland. Im Vergleich zu 2021 um 22 Prozent, betrachten wir 2020 als Referenzpunkt, um acht Prozent. Um 4,8 Prozent mehr Burgenländerinnen und Burgenländer sind nun beschäftigt – in absoluten Zahlen sind das 107.000 Personen. 1730 Stellen sind als offen gemeldet – und damit rund doppelt so viele wie noch vor einem Jahr.

Vorkrisenniveau

Österreichweit waren im Jänner 333.956 Menschen auf Arbeitssuche und damit sogar um 29 Prozent weniger als im Vorjahr. Doch das Burgenland holt schon seit vergangenem Jahr zügig auf – und da vor allem der Süden. Bereits im Juli des vergangenen Jahres erreichte das Südburgenland wieder das Vorkrisenniveau. Ging 2021 die Arbeitslosigkeit im Burgenland um 17 Prozent zurück, waren es im Südburgenland 23 Prozent. Spitzenreiter war Jennersdorf mit einem Minus von 27 Prozent. Und die Entwicklung hält heuer weiter an.

Jennersdorf verzeichnet zu Jahresbeginn einen weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahlen um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nur Stegersbach glänzt da noch heller, mit einem Minus von 26 Prozent.

Jüngere holen wieder auf

Stieg mit der Krise vor allem die Arbeitslosigkeit der 25- bis 50-Jährigen, ging im Vorjahr auch in dieser Gruppe die Arbeitslosigkeit am stärksten zurück. Bei Personen, die älter als 50 Jahre alt sind, konnte das Vorkrisenniveau allerdings noch nicht erreicht werden.

"Im Rahmen der Arbeitnehmerförderung des Landes wurden im Jahr 2021 2,4 Millionen Euro ausbezahlt. Für das Jahr 2022 sind rund vier Millionen Euro für Arbeitnehmerförderungen vorgesehen", heißt es aus dem Büro von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Den größten Teil der Arbeitnehmerförderung machte 2021 mit fast einer Million Euro die Lehrlingsförderung aus – eine Unterstützung für Lehrlinge aus sozial schwachen Verhältnissen –, die heuer um weitere 200.000 Euro aufgestockt werde.

Förderungen

Insgesamt stehen dem AMS im Burgenland mit 48,5 Millionen Euro heuer deutlich mehr Fördermittel zur Verfügung als noch im vergangenen Jahr, rechnet Karin Steiner, stellvertretende Landesgeschäftsführerin bei AMS im Burgenland, vor. Mit 23,5 Millionen entfalle rund die Hälfte davon auf die drei südlichen Bezirke.

Neben der rückläufigen Arbeitslosigkeit verzeichnete das Burgenland 2021 zudem einen stattlichen Stellenzugang von 11.810 Arbeitsplätzen – ein Plus von 27 Prozent. Betrachten wir das Südburgenland gesondert, kamen dort 3889 neue Stellen hinzu, was einem Plus von 35 Prozent entspricht. Führend ist hier, wie auch im gesamten Burgenland, der Handel. 774 neue Stellen wurden 2021 geschaffen. Der Tourismus rangiert mit 660 Stellen auf Platz drei hinter der "Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen". Im Sektor Bau waren es vergangenes Jahr 369 neue Stellen, und zu Beginn des Jahres kamen weitere hinzu. Doch insgesamt verzeichnet der Bau saisonbedingt mit 2280 Personen die höchste Zahl an Arbeitslosen im Burgenland. (Guido Gluschitsch, 15.2.2022)