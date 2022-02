Übernahme der neuen Funktion am 1. April

Übernimmt ab 1. April die Leitung der der OMV-Kommunikation: Sylvia Shin. Foto: Sylvia Shin

Wien – Sylvia Shin übernimmt ab 1. April als Senior Vice President die Verantwortung für die Kommunikation der OMV-Gruppe. Sie berichtet direkt an Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV Aktiengesellschaft, wie am Dienstag bekanntgegeben wurde.

Stern würdigte Shin in einer Aussendung als "ausgewiesene Kommunikationsexpertin und -führungskraft" , die ihre "internationale branchenübergreifende Erfahrung mit innovationsgetriebenen Transformationen in diese entscheidende Unternehmensphase einbringen wird". Gleichzeitig bedankte er sich bei Andreas Rinofner für die interimistische Leitung der Kommunikationsabteilung.

Shin arbeitete bisher in verschiedenen Führungspositionen in Konzernen der Technologie-, Pharma- und Life-Science-Branche in Großbritannien, Japan und Deutschland. Derzeit verantwortet sie als Vice President bei der Bayer AG den Bereich Executive Communications und Strategic PR der Division Pharmaceuticals weltweit. (red, 15.2.2022)