Was vielleicht nicht mehr viele wissen: Österreich gehörte bis in die 70er-Jahre hinein zu den Topnationen im Eiskunstlaufsport. Wie viele Medaillen auf das rot-weiß-rote Konto gehen, müssen Sie im Quiz erraten. Dort geht es unter anderem um den schwierigsten Sprung, den Axel, die olympische Geschichte und die Frage, was man als Athlet und Athletin anziehen darf und was nicht.



Wie viele richtige Antworten haben Sie? (rec, 16.2.2022)