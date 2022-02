Hessenthaler war gemeinsam mit einem Wiener Anwalt maßgeblich an der Produktion des Ibiza-Videos beteiligt. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Am Mittwoch geht der Prozess des Ibiza-Drahtziehers Julian Hessenthaler womöglich in die letzte Runde. Seine Verteidiger halten ein Urteil für wahrscheinlich. Hessenthaler, der maßgeblich an der Produktion der Ibiza-Aufnahmen beteiligt war, sitzt seit Dezember 2020 in Untersuchungshaft. Mit dem Video, das die türkis-blaue Regierung sprengte und zahlreiche Korruptionsermittlungen in die Wege leitete, hat sein Prozess allerdings nur mehr am Rande zu tun. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Privatdetektiv, in den Jahren 2017 und 2018 mit insgesamt 1,25 Kilogramm Kokain gedealt zu haben. Sollte der Schöffensenat ihn verurteilen, drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.

Diese Vorwürfe entstanden im Rahmen der ausgiebigen Ermittlungen rund um Ibiza. Sie basieren auf den Aussagen zweier Hauptbelastungszeugen: Der verurteilte Drogendealer Slaven K. und seine ehemalige Geliebte Katarina H. behaupten, in den Jahren 2017 und 2018 bei insgesamt drei Treffen Drogen von Hessenthaler erworben zu haben. Weitere Belege gibt es nicht, die gesamte Anklage fußt auf ihren Angaben.

Widersprüchliche Aussagen

Nach vier Prozesstagen erwiesen K. und H. sich allerdings als teils zweifelhafte Zeugen. Im Kern stimmen ihre Aussagen zwar miteinander überein – doch die Details sind verschwommen. Im Verlauf des Prozesses widersprachen die beiden sich immer wieder gegenseitig. Teilweise änderten sie zudem die eigenen Aussagen. Plötzlich fand eine Übergabe laut H. etwa – anders als sie bei mehreren Polizeivernehmungen angegeben hatte – an zwei verschiedenen Tagen statt. Laut dem Zeugen K. hingegen ist das "nicht richtig".

Ein anderes Mal wollte H. sich an einen gemeinsamen Kroatien-Urlaub mit K. erinnern, den es laut diesem gar nicht gegeben hat. K. selbst hatte Hessenthaler zunächst gar nicht belastet, später aber seine Aussage geändert. K. begründet das damit, dass Hessenthaler seine Mutter bedroht hätte, dieser bestreitet das. H. erscheint psychisch angeschlagen, eine Vernehmung musste sie verfrüht abbrechen, da sie eine Panikattacke erlitt – nach eigenen Angaben, weil sie so große Angst vor K. und Hessenthaler habe.

Bei einer späteren Zeugenaussage wurde die Frau, deren Erstsprache Slowakisch ist, mit einer Dolmetscherin vernommen. "Sie sind bei der Polizei immer ohne Dolmetscher vernommen worden", kommentierte das der Richter. Zudem habe er den Eindruck, dass H. kompliziertere Fragen ohne Übersetzung nicht verstehe. Sie begründete das damit, dass sie bei ihren Vernehmungen mehrfach nachgefragt habe, wenn sie etwas nicht verstand – die Befragung vor Gericht wolle sie hingegen "schnell hinter sich haben".

Novomatic-Lobbyist versandte Hinweise

Ebenso bisher befragt wurde Gert Schmidt, der Betreiber eines rechten Blogs aus Österreich. Dieser stand in der Vergangenheit in einer geschäftlichen Beziehung zum Glücksspielkonzern Novomatic. Das Unternehmen wird im Ibiza-Video vom damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache erwähnt – Novomatic würde "alle zahlen". Schmidt ermittelte auf eigene Faust zu Hessenthaler und trat dabei auch mit den Behörden in Kontakt. Außerdem tauschte er Nachrichten mit dem einstigen FPÖ-Politiker und Ibiza-Protagonisten Johann Gudenus aus.

Auf seiner Webseite veröffentlichte Schmidt immer wieder Hinweise zu dem Thema und legte falsche Fährten. Er zahlte auch nachweislich dem Hauptbelastungszeugen K. 55.000 Euro und ersetzte diesem die Kosten für dessen eigenen Drogenprozess. Ursprünglich galt als Hintergrund der Geschäftsbeziehung, dass K. und sein Kollege den Ibiza-Lockvogel für das Geld ausfindig machen würden. Das geschah bekanntlich nicht, das Geld bekamen die beiden trotzdem. Begründet wurde das mit dem generellen Informationsaustausch, den K. und sein Kollege mit Schmidt hatten. Hessenthalers Verteidiger brachten hingegen ins Spiel, dass K. Hessenthaler womöglich für Geld falsch belaste – dieser dementiert.

SMS an Strache

Einer der Ermittler in der Causa, mit denen Schmidt kommunizierte, ist Niko R. Wenige Stunden nach Straches Rücktritt schrieb er dem Ex-Vizekanzler, dass er auf dessen "Rücktritt vom Rücktritt" hoffe. Der Leiter der Soko Tape, Andreas Holzer, sah darin keine Befangenheit, R.s späteren Abzug von den Ibiza-Ermittlungen bedauerte er sogar.

Der Prozess gegen Hessenthaler wurde bereits im Vorfeld von 15 NGOs, darunter Amnesty International und Epicenter Works, in einem offenen Brief kritisiert. Die Behörden würden die Vorwürfe ausufernd verfolgen, um Hessenthaler mundtot zu machen und künftige Aufdeckungen zu blockieren, hieß es darin. Problematisch sei vor allem das Ausmaß der Überwachung in dem Fall. Neben dutzenden Hausdurchsuchungen und Observationen wurden zahlreiche Telefonate abgehört, Fluggastdaten durchforstet und Standortinformationen ausgeforscht.

Hessenthaler: Wäre für Einvernahme bereit gewesen



Im Gespräch mit dem STANDARD sagte Hessenthaler dazu: "Es erstaunt mich wenig, wenn ich höre, dass ein Großteil der Soko damit beschäftigt war, mir sinnlos hinterherzurennen, statt einfach einen Brief zu schreiben und zu fragen, ob ich nicht bereit wäre für eine Einvernahme im Rechtshilfeweg, was ich durchaus gewesen wäre." Der Prozess beginnt am Mittwoch um 10 Uhr, mehrere Befragungen sind vorgesehen. Ein Urteil dürfte es also voraussichtlich frühestens am Nachmittag geben. (Muzayen Al-Youssef, 15.2.2022)