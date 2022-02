Nicht jedes Lebensmittel ist bio, wenn auf der Packung natürlich draufsteht. Foto: Imago Images

Wien – Die Konsumenten würden gern bio oder nachhaltig produzierte Lebensmittel oder Produkte kaufen. Das hehre Ansinnen scheitert aber allzu oft an Angebot und Preis. Und vor allem an Hindernissen wie fehlender Kennzeichnung und unklaren Gütesiegeln. Reparaturen seien oft gar nicht möglich oder teuer, weil Ersatzteile nicht verfügbar sind. Über all dem schwebe, dass klimafreundliches Handeln eine Frage des Einkommens sei, sagt die Konsumforscherin der Arbeiterkammer (AK) Wien, Johanna Bürger.

Zum Thema nachhaltiger Konsum von Lebensmitteln, Reisen und Haushaltsgroßgeräten befragt wurden rund 600 Personen in den Jahren 2019 und 2020. Das Ergebnis: Beinahe jeder zweite Konsument, jede zweite Konsumentin kauft Produkte mit Bio- oder Fairtrade-Gütesiegel, und die Mehrheit befürwortet das Verbot von Plastiksackerln.

Frust über Gütesiegel

Von diversen Gütesiegeln sind drei von vier befragten Personen frustriert. Es gebe davon zu viele, die Unterschiede seien kaum zu durchblicken. Fast die Hälfte hält die Kriterien für zu schwach und damit die Qualitätsausweise für nicht nachhaltig. "Urlaub auf Balkonien" als Alternative zu klimaschädlichen Flugreisen hat laut der Erhebung weniger umweltschützerische Motive als finanzielle Gründe (70 Prozent). Immerhin ein Drittel gab an, das Reiseverhalten aufgrund der Klimakrise verändert zu haben.

Es braucht Regeln, um nachhaltigen Konsum leichter zu machen und Greenwashing hintanzuhalten, sagt die Leiterin der AK-Konsumentenpolitik, Gabriele Zgubic. Der Schutz vor Greenwashing, also wenn sich Unternehmen "einen grünen Anstrich" verpassen, müsse durch ein Lieferkettengesetz, wie es die EU-Kommission plane, gestärkt werden. Konsumentinnen und Konsumenten müssten sicher sein können, dass sie Waren kaufen, die ohne Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung hergestellt wurden. Zudem wird ein Recht auf Reparaturen gefordert.

Reparatur statt Entsorgung

Die Bereitschaft, Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschrank oder Geschirrspüler reparieren zu lassen, bewegt sich zwischen 40 und 70 Prozent. Die von 86 Prozent gewünschte Verlängerung von Garantie oder Gewährleistung fand übrigens nicht den Weg in Regierung und Nationalrat. (ung, 15.2.2022)