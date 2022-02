Anna Gasser hat sich erneut vergoldet. Foto: AFP/KUDRYAVTSEV

Anna Gasser ist glücklich, wenn es den Leuten um sie herum gut geht. Und traurig, wenn nicht. Als sie am Dienstag in Peking nach ihrem Olympiasieg im Big Air hörte, dass eine Kontrahentin in Tränen ausgebrochen war, weil sie eine Medaille verpasst hatte, war Gasser aus Mitgefühl selbst gerührt. Gasser nimmt man das ab. Sie lebt für den Snowboardsport, aber liebt das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das ihn ausmacht.

Gasser ist 30 Jahre alt und eine der bekanntesten Sportlerinnen Österreichs. Seit Dienstag ist sie zweifache Olympionikin, nachdem sie schon vor vier Jahren in Pyeongchang den Big-Air-Bewerb gewonnen hatte. In diesem Wettkampf zeigen Boarderinnen einen einzigen Trick auf einer großen Schanze. 2017 wurde sie in ihrer Paradedisziplin Weltmeisterin, wenig später Sportlerin des Jahres, im Jahr darauf gleich noch einmal.

Wenn sie an einem Tag nicht trainiert, plagt Gasser das schlechte Gewissen, sagt sie. Die Kärntnerin ist eine Pionierin und deshalb ein Weltstar in ihrem Sport. Im November 2013 gelang ihr als erster Frau ein doppelter Rückwärtssalto mit zweieinhalb Umdrehungen. Weitere Weltpremieren folgten.

"Die Tricks, die ich heute mache, gewinnen mir nächstes Jahr keine Medaillen mehr", sagt Gasser. Deshalb denke sie ständig an neue Tricks. Die Deutsche Freestylerin Annika Morgan sagt über Gasser: "Sie ist der Grund, warum Snowboarden so krass abgeht. Sie überschreitet immer das Limit, das ist richtig cool zu sehen."

Hingabe an den Sport

Gasser wurde 1991 in Villach geboren. Ihre Mutter ist eine Sport- und Französischlehrerin im Ruhestand. Ihr Vater war Fußballer, arbeitet heute als Kundenberater. Sie ist mit dem Snowboarder Clemens Millauer liiert und hat eine jüngere Schwester, Eva, die 2019 EM-Bronze in der Sportakrobatik gewann.

Auch Gasser selbst begann im Alter von fünf Jahren mit dem Kunstturnen. Erst mit 17 Jahren – so alt sind Gassers härteste Kontrahentinnen heute – dachte sie erstmals an eine Profikarriere im Snowboarden. Alle hielten sie für verrückt, die Eltern stempelten es als rebellische Phase ab.

Nach ihrer Matura wanderte sie in die USA aus, um sich ihren Traum zu erfüllen. Dort bestritt sie Wettbewerbe, in denen sie Saltos zeigte, bevor ihr eine Drehung um die Körperachse gelang. Sie wurde als Turnerin auf dem Brett bezeichnet. Das fasste sie als Kritik auf, traf sie hart, stachelte sie aber an.

ÖSV-Trainer Patrick Cinca sagt über Gasser: "Sie hört nicht auf zu trainieren, bevor sie zufrieden ist. Sie hat so eine Hingabe für den Sport, dass sie alles andere vernachlässigt. Sie findet jeden Tag aufs Neue die Motivation, alles zu geben."

Was Gasser bewirkt

In Österreich ist sie inzwischen ein Werbestar, in Obermillstatt wurde ein Bildungszentrum nach ihr benannt. Ihr Leben wurde zuletzt in der Dokumentation "The Spark Within" verfilmt. Dabei steht sie gar nicht gern im Rampenlicht, tut es aber, wenn es dem Snowboardsport zu mehr Bekanntheit verhilft. Dank ihrer Erfolge haben sich die Strukturen im Österreichischen Skiverband verbessert. Zuvor mangelte es an Trainingsmöglichkeiten, es gab zudem keine Physiotherapeuten für das Freestyle-Team.

Gasser spricht offen über Ängste und Druck im Sport, nennt die US-Turnerin Simone Biles als Vorbild. Bei Verletzungen fürchte sie sich, dass sie nicht mehr dieselbe Boarderin ist. Sie ist für alle Lebenslagen vorbereitet: "Ich will für jede Situation einen Notfallplan."

Gasser hat auch schon einmal einen drohenden Boykott mitorganisiert, weil bei einem Contest in China Frauen im Vergleich zu den Männern schlechter hätten bezahlt werden sollen. Ihr Ziel ist nichts Geringeres, als jungen Frauen Glaube an sich selbst zu verleihen und "zu zeigen, dass es keine Grenzen gibt".

Im Slopestyle-Wettbewerb in der Vorwoche ging Gasser leer aus. Sie feierte trotzdem mit den Medaillengewinnerinnen. "Wir hatten einen netten Abend", sagt sie. Ihr ging es gut, weil es ihrem Umfeld gut ging. Und am Dienstag holte sie zum zweiten Mal Olympiagold. (Lukas Zahrer, 15.2.2022)

