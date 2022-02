Greiderer als Fünfter bester Österreicher, Lamparter direkt dahinter – Riiber ging am Ende ein

Jörgen Graabak schlug Jens Luraas Oftebro auf der Zielgeraden. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Zhangjiakou – Österreichs Nordische Kombinierer haben die Medaillenränge im olympischen Großschanzen-Bewerb knapp verpasst. Lukas Greiderer, der Dritte der ersten Konkurrenz, musste die Rivalen ebenso wie Johannes Lamparter im Finish ziehen lassen und belegte mit 11,8 Sekunden Rückstand unmittelbar vor seinem Teamkollegen (18,0) den fünften Rang. Im Sprint um Gold setzte sich der Norweger Jörgen Graabak 0,4 Sekunden vor seinem Landsmann Jens Luraas Oftebro und Akito Watabe (JPN/0,6) durch. (APA, 15.2.2022)

Ergebnis Einzel, Großschanze:

1. Jörgen Graabak (NOR) 27:13,3 Min. – 2. Jens Luraas Oftebro (NOR) +0,4 Sek. – 3. Akito Watabe (JPN) +0,6 – 4. Manuel Faißt (GER) +3,3 – 5. Lukas Greiderer (AUT) +11,8 – 6. Johannes Lamparter (AUT) +18,0 – 7. Vinzenz Geiger (GER) +31,2 – 8. Jarl Magnus Riiber (NOR) +39,8 – 9. Kristjan Ilves (EST) +1:00,2 Min. – 10. Julian Schmid (GER) +1:00,8 – 11. Franz-Josef Rehrl (AUT) +1:08,9. Weiter: 13. Mario Seidl (AUT) +1:15,2

