Prominente müssen mit dem Ex Show und Bett teilen oder gegeneinander spielen. Start am 22. Februar auf RTL und am 8. März bei ProSieben

Christian Düren moderiert die neue ProSieben-Show "Lucky Stars". Foto: ProSieben / Nadine Rupp

Berlin – Deutschlands Privatsender haben immer wieder neue Shows erfunden, um bekannte Menschen außerhalb ihrer Komfortzone zu zeigen. Bei der neuen RTL-Sendung "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" müssen nun acht mehr oder weniger berühmte Ex-Paare beweisen, "dass sie sich noch vertrauen und als Team zusammenhalten können", wie es der Sender beschreibt. Dann winken ihnen 100.000 Euro. Die Show läuft ab 22. Februar auf RTL und ist schon beim Streamingdienst RTL+ zu sehen.

Mit dabei sind etwa Schauspielerin Jenny Elvers (49) und ihr Ex Alex Jolig (58). "Bei den Ex-Paaren kommen ungewohnte Emotionen auf, als sie das erste Mal wieder aufeinandertreffen", wirbt RTL. Dass die Ex-Paare sich ein kleines Bett teilen müssen, geht für Realitystar Carina Spack (25) demnach gar nicht: "Ich schlafe auf dem Boden, ist mir egal!", wird sie zitiert. Nicht einmal bei der Begrüßung hätten sich Carina und ihr verflossener Reality-Kollege Serkan Yavuz (28) in die Augen gesehen, so RTL. Serkan: "Ich hasse dich!" Carina: "Ich hasse dich viel mehr!"

"Lucky Stars – Alles auf die Fünf!"

Ab 8. März wird jeweils dienstags die neue ProSieben-Show "Lucky Stars – Alles auf die Fünf!" laufen. Das teilte der Sender am Dienstag mit. Fünf Prominente geben sich in der Sendung alle Mühe, damit eine Kandidatin oder ein Kandidat am Ende bis zu 200.000 Euro kassieren kann. In fünf Quizrunden wird das Geld erspielt. In fünf Challenges wird der gewonnene Betrag jeweils verdoppelt. Im Finale wird die Gewinnsumme in fünf Teile aufgeteilt. Und in fünf Aufgaben im Finale geht es um alles oder nichts, wie ProSieben erläuterte.

Die Kandidatin oder der Kandidat darf darüber entscheiden, welcher "Lucky Star" in welcher Runde antritt – und legt das Glück somit komplett in die Hände der Promis. Moderiert wird "Lucky Stars – Alles auf die Fünf!" von Christian Düren. Prominente Unterstützung kommt unter anderem von Model Lilly Becker, TV-Moderatorin Charlotte Würdig, Sportreporter Marcel Reif und Comedian Wigald Boning. (APA, dpa, 15.2.2022)