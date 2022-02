Nico Marchetti (ÖVP) war in der "ZiB Nacht" am Montag zu Gast bei Stefan Lenglinger. Foto: screenshot, tvthek.orf.at

Manchmal brauche es jemanden, der den Mut habe, sich hinzustellen und zu einer Meinung zu stehen, die "vielleicht gefühlt nicht populär ist", sagte Nico Marchetti und tat dies am Montag eindrucksvoll im Interview mit ORF-Moderator Stefan Lenglinger in der "ZiB Nacht". Marchetti ist der erste ÖVP-Nationalratsabgeordnete, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt und das Thema Schutz vor sexueller Diskriminierung offensiv aufs Tapet bringt. Und das innerhalb einer Partei, für die gesellschaftliche Progression oft nicht mehr als ein Fremdwort ist. Dazu gehört Mut. Hut ab!

Und so sprach Marchetti im Fernsehen aus, was er dem STANDARD bereits zuvor gesagt hatte. Der 31-Jährige will den gesetzlichen Diskriminierungsschutz, der bis jetzt nur in der Arbeitswelt verankert ist, auf weitere Bereiche ausdehnen. Er definiere konservativ so, dass Werte bewahrt werden sollten, die gut für die Gesellschaft seien, Benachteiligung aufgrund von sexueller Orientierung gehört für ihn nicht dazu. "Als ÖVP müssen wir uns weiterentwickeln." Ein Satz für die Geschichtsbücher.

ORF

Grundsätzliche Überlegungen, die früher einmal anders waren, müssten hinterfragt werden, sagte Marchetti und berief sich dabei auf Gespräche mit hochrangigen ÖVP-Politikern. "Ich weiß, dass da Mehrheiten schlummern, die ich aufwecken möchte." Das gehe nur mit einer Debatte. Ob Politikerinnen und Politiker ihre sexuelle Orientierung offensiv kommunizieren sollten, wollte Lenglinger wissen. Er, Marchetti, finde es schade, wenn es so betont werde, und er freue sich auf Zeiten, wenn das keine Rolle mehr spiele. Bis dahin brauche es aber auch Leute, die das öffentlich tun. (Oliver Mark, 15.2.2022)